Причины расстройств пищевого поведения псковичей назвали врачи

Доступность высококалорийных продуктов и снижение физической активности — возможные причины роста числа пациентов с ожирением в Псковской области. Ситуацию с увеличением количества людей, страдающих от лишнего веса, включая меры профилактики данного заболевания, обсудили с сотрудниками министерства здравоохранения Псковской области — главным внештатным терапевтом Екатериной Астафьевой и специалистом по медицинской профилактике Марией Отрадновой на пресс-конференции в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«На фоне других регионов в среднем мы выглядим так же, как и они. Возможно, это немного связано с благосостоянием региона. Что касается отрицательной тенденции по увеличению числа людей с ожирением, она также затрагивает наш регион. Особенно это касается молодежи и детей. Среди детей и подростков наблюдается рост числа случаев ожирения, что вызывает особую тревогу. Мы фиксируем увеличение количества детей с избыточной массой тела по сравнению с предыдущими годами. Важно понимать, что детская полнота часто перерастает во взрослое ожирение, которое несёт значительные риски для здоровья», - сообщила главный внештатный терапевт.

Екатерина Астафьева отметила, что ожирение представляет собой серьёзную угрозу здоровью населения, поскольку увеличивает риск возникновения сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула важность регулярных медицинских осмотров и диагностики, подчёркивая, что благодаря программам диспансеризации удаётся выявить пациентов с лишним весом и оказать необходимую помощь.

«Данная проблема уже находится под контролем здравоохранения. Для её решения была разработана диспансеризация, позволяющая выявлять избыточную массу тела. Существуют различные программы, открываются центры здоровья, которые готовы помочь людям похудеть и привести своё здоровье в норму. Соответственно, это позволяет оставаться здоровыми», — сказала Екатерина Астафьева.

По её словам, основными причинами роста заболеваемости являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стрессовые нагрузки. Так, доступность высококалорийных продуктов и снижение физической активности становятся факторами риска.

Мария Отраднова добавила, что ситуация требует комплексного подхода, включающего просветительские мероприятия, работу школьных психологов и внедрение профилактических программ в здравоохранении. По её мнению, изменение пищевых привычек и повышение уровня физической активности помогут предотвратить развитие тяжёлых форм ожирения.

Эксперты также обратили внимание на роль семейных традиций и формирование культуры здорового образа жизни. Они подчеркнули необходимость информирования родителей о важности правильного питания и занятий спортом для предотвращения детского ожирения.

Проблему анорексии также подняли в ходе обсуждения. Заболевание занимает особое место в ряду расстройств пищевого поведения наряду с ожирением. Однако, несмотря на схожесть симптомов, анорексия существенно отличается от ожирения как по распространённости, так и по характеру проявления, отметила гостья студии Мария Отраднова. По её словам, в отличие от эпидемии ожирения, которая охватывает широкие слои населения, анорексия затрагивает преимущественно определённую группу лиц — подростков, причём чаще всего девочек.

Внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области пояснила, что хотя анорексия не является широко распространённой проблемой в Псковской области, случаи подобного расстройства зафиксированы.

Мария Отраднова подчеркнула эффективность действий местных врачей и психологов, которые помогают справляться с данным заболеванием. «Эта проблема находится под контролем наших специалистов, — сообщила специалист по медицинской профилактике. — Наши поликлиники и школьные психологи проводят активную работу, направленную на выявление и предотвращение случаев анорексии».

Напомним, 4 марта отмечали Всемирный день борьбы с ожирением.