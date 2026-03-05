Причины расстройств пищевого поведения псковичей назвали врачи

Доступность высококалорийных продуктов и снижение физической активности — возможные причины роста числа пациентов с ожирением в Псковской области. Ситуацию с увеличением количества людей, страдающих от лишнего веса, включая меры профилактики данного заболевания, обсудили с сотрудниками министерства здравоохранения Псковской области — главным внештатным терапевтом Екатериной Астафьевой и специалистом по медицинской профилактике Марией Отрадновой на пресс-конференции в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Екатерина Астафьева отметила, что ожирение представляет собой серьёзную угрозу здоровью населения, поскольку увеличивает риск возникновения сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула важность регулярных медицинских осмотров и диагностики, подчёркивая, что благодаря программам диспансеризации удаётся выявить пациентов с лишним весом и оказать необходимую помощь.
По её словам, основными причинами роста заболеваемости являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стрессовые нагрузки. Так, доступность высококалорийных продуктов и снижение физической активности становятся факторами риска.
Мария Отраднова добавила, что ситуация требует комплексного подхода, включающего просветительские мероприятия, работу школьных психологов и внедрение профилактических программ в здравоохранении. По её мнению, изменение пищевых привычек и повышение уровня физической активности помогут предотвратить развитие тяжёлых форм ожирения.
Эксперты также обратили внимание на роль семейных традиций и формирование культуры здорового образа жизни. Они подчеркнули необходимость информирования родителей о важности правильного питания и занятий спортом для предотвращения детского ожирения.
Проблему анорексии также подняли в ходе обсуждения. Заболевание занимает особое место в ряду расстройств пищевого поведения наряду с ожирением. Однако, несмотря на схожесть симптомов, анорексия существенно отличается от ожирения как по распространённости, так и по характеру проявления, отметила гостья студии Мария Отраднова. По её словам, в отличие от эпидемии ожирения, которая охватывает широкие слои населения, анорексия затрагивает преимущественно определённую группу лиц — подростков, причём чаще всего девочек.
Внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области пояснила, что хотя анорексия не является широко распространённой проблемой в Псковской области, случаи подобного расстройства зафиксированы.
Мария Отраднова подчеркнула эффективность действий местных врачей и психологов, которые помогают справляться с данным заболеванием. «Эта проблема находится под контролем наших специалистов, — сообщила специалист по медицинской профилактике. — Наши поликлиники и школьные психологи проводят активную работу, направленную на выявление и предотвращение случаев анорексии».
Напомним, 4 марта отмечали Всемирный день борьбы с ожирением.