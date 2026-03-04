Всемирный день борьбы с ожирением отмечают 4 марта

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (англ. World Obesity Day). Изначально он отмечался 11 октября, но с 2020 года дата его проведения была изменена.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Если 30-40 лет назад проблема ожирения являлась темой обсуждения отдельных людей, заботящихся о здоровом образе жизни и ведущих его, а также врачей-диетологов, то сегодня ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьёзных угроз для здоровья человечества, которую нередко ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве — значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%, пишет calend.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения среди детей и подростков увеличился почти в три раза и почти в пять раз, затрагивая людей всех возрастов из всех социальных групп как в развитых, так и в развивающихся странах. Так, в 2022 году более 390 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имели избыточный вес, включая 160 миллионов людей с ожирением, а это — каждый восьмой человек в мире. И к 2030 году, по прогнозам ВОЗ, до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.

Ожирение — это хроническое сложное заболевание, характеризующееся чрезмерным отложением жира, которое может нанести вред здоровью. Это преимущественно одно из последствий нарушения здорового образа жизни человека, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьёзных заболеваний.

ВОЗ ещё в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствия ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Само по себе ожирение несёт с собой целый спектр проблем для человека. Во-первых, избыточный вес приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, так как нагрузка на суставы и кости становится повышенной или даже чрезмерной. Во-вторых, избыточный вес сказывается и на интенсивности здоровой физической активности, которая снижается. В-третьих, накопление в организме жиров, наряду со снижением физической активности, приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета.

Помимо физических проблем, ожирение приносит ещё и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Уже ни для кого не является секретом тот факт, что основной причиной ожирения становится неправильный образ жизни, выражающийся в малоподвижности, неправильном питании и нахождении в условиях постоянной стрессовой ситуации. При наличии целого комплекса причин, способствующих ожирению, очевидным становится и то, что профилактика и лечение ожирения возможны только комплексными методиками, включающими в себя устранение стрессовой ситуации, тренинги по развитию стрессоустойчивости, разработку индивидуальной диеты, а также распорядка дня с неизменным условием включения в него здоровых физических нагрузок.

Отдельные ситуации, бесспорно, требуют и медикаментозного лечения, но связаны они преимущественно с нарушением работы эндокринной системы, а также гормональными нарушениями.

На страницах Интернета можно встретить информацию о том, что существуют и другие Дни борьбы с ожирением, отмечаемые 25 мая и 26 ноября, однако именно сегодняшний стал Всемирным, поскольку провозглашался Всемирной организацией здравоохранения.

Традиционно в этот день учреждения здравоохранения по всему миру организуют мероприятия профилактической направленности: лекции, семинары, раздачу наглядной информации. Нередко вопросы, связанные с борьбой с ожирением, становятся и темой телевизионных передач.

ВОЗ предлагает всему обществу, и в первую очередь — представителям государственных структур и власти, принимает ответные меры на глобальный кризис ожирения по многим направлениям, включая мониторинг глобальных тенденций и распространенности, разработку широкого круга рекомендаций по профилактике и лечению избыточной массы тела и ожирения, а также — ограничить продажу детям продуктов питания и напитков с высоким содержанием жиров, сахара и соли; повысить налогообложение сладких напитков и обеспечить доступ к недорогой, здоровой пище; создавать в населенных пунктах пространство для безопасных прогулок, езды на велосипеде, спорта и отдыха, чтобы прививать детям здоровые привычки с самого раннего возраста.