Число пациентов с ожирением среди детей и взрослых растет в Псковской области

Количество пациентов с ожирением как среди взрослого населения, так и среди детей растет в Псковской области. О такой тенденции рассказали специалисты министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова и Екатерина Астафьева в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Гости студии отмечают серьёзные риски для здоровья, связанные с лишним весом. Ожирение становится глобальной проблемой современности. Согласно статистике за 2025 год, в России проживает более 3 млн человек с ожирением.

«Ожирение действительно сейчас стало большой проблемой. Увеличилось ожирение не только среди взрослого населения, но и среди детей, то есть дети уже изначально теряют своё здоровье. Также и взрослые, имея ожирение или избыточный вес, подвержены большей вероятности осложнений по хроническим заболеваниям. Ожирение является пусковым механизмом и запускает такие процессы, как сердечно-сосудистые заболевания, то есть это повышенный риск инфарктов, атеросклеротические поражения сосудов, заболевания головного мозга. За счёт атеросклеротических бляшек могут чаще случаться инсульты. Также часто ожирение идёт наряду с сахарным диабетом, а сахарный диабет — достаточно тяжёлое заболевание, на лечение которого наше государство тратит огромные деньги. Ожирение приводит к инвалидности: люди не могут работать, не могут самостоятельно о себе заботиться. Соответственно, весь груз ложится на государство», — подчеркнула главный внештатный терапевт облздрава Екатерина Астафьева.

Для диагностики ожирения эксперты рекомендуют использовать индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается путём деления массы тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. По словам Екатерины Астафьевой, эта простая методика доступна каждому, ведь сейчас в мобильных телефонах встроены соответствующие калькуляторы: «В каждом телефоне есть калькулятор индекса массы тела, то есть он сразу определяет и пишет, избыточный вес у человека или нет, недостаточный или в пределах нормы».

«Действительно, на самом деле проблема ожирения сейчас стоит довольно остро. И, конечно, прежде чем ставить такой диагноз проводят определённые исследования организма человека», - сказала внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова.

Особое внимание уделили влиянию лишнего веса на эмоциональное состояние пациента. Оба специалиста сошлись во мнении, что избыточный вес негативно сказывается не только на физическом состоянии, но и на социальной адаптации, затрудняет трудоустройство, мешает личной жизни.

«На самом деле, нормальный индекс массы тела составляет от 18,5 до 23», - обозначила Мария Отраднова. Как она пояснила, чем выше индекс, тем больше риск. «Ожирение является серьезным фактором риска, который влияет на множество неинфекционных заболеваний и значительно осложняет жизнь человека: он теряет мобильность и подвижность, что может привести к инвалидизации. Обычные дела, которые раньше давались легко, становятся сложными», - рассказала гостья студии.

Даже повседневные задачи, по её словам, такие как мытье полов, наклон или надевание обуви, могут оказаться затруднительными. Специалист по медицинской профилактике отметила, что это сильно ограничивает человека, особенно молодых людей, для которых психологически труднее справляться с избыточным весом. «Подростковая среда — это особая среда, где такие дети часто подвергаются буллингу», - уточнила она.

Напомним, 4 марта отмечали Всемирный день борьбы с ожирением.