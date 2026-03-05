Число пациентов с ожирением среди детей и взрослых растет в Псковской области

Количество пациентов с ожирением как среди взрослого населения, так и среди детей растет в Псковской области. О такой тенденции рассказали специалисты министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова и Екатерина Астафьева в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Гости студии отмечают серьёзные риски для здоровья, связанные с лишним весом. Ожирение становится глобальной проблемой современности. Согласно статистике за 2025 год, в России проживает более 3 млн человек с ожирением.
Для диагностики ожирения эксперты рекомендуют использовать индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается путём деления массы тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. По словам Екатерины Астафьевой, эта простая методика доступна каждому, ведь сейчас в мобильных телефонах встроены соответствующие калькуляторы: «В каждом телефоне есть калькулятор индекса массы тела, то есть он сразу определяет и пишет, избыточный вес у человека или нет, недостаточный или в пределах нормы».
Особое внимание уделили влиянию лишнего веса на эмоциональное состояние пациента. Оба специалиста сошлись во мнении, что избыточный вес негативно сказывается не только на физическом состоянии, но и на социальной адаптации, затрудняет трудоустройство, мешает личной жизни.
Даже повседневные задачи, по её словам, такие как мытье полов, наклон или надевание обуви, могут оказаться затруднительными. Специалист по медицинской профилактике отметила, что это сильно ограничивает человека, особенно молодых людей, для которых психологически труднее справляться с избыточным весом. «Подростковая среда — это особая среда, где такие дети часто подвергаются буллингу», - уточнила она.
Напомним, 4 марта отмечали Всемирный день борьбы с ожирением.