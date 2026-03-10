Штраф за борщевик

С 1 марта вступили в силу поправки в Земельный кодекс. Теперь владельцы участков обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе - с борщевиком Сосновского. Иначе грозят штрафы. О том, как справляются с опасным растением дачники и владельцы частных жилых домов, и помогут ли новые законодательные нормы избавить их участки от живучего сорняка, узнала Псковская Лента Новостей.

10 лет борьбы

«С борщевиком проблема есть», - отметила псковичка Елена К. Женщина владеет участком земли за городом, куда семья ездит отдыхать в теплое время года.

«Купили мы свой участок больше 10 лет назад. Сразу внимание не обратили, были весьма неопытные огородники, а оказалось, что у нас немаленькая такая делянка борщевика. И это ужасно. Боремся мы с ним все 10 лет с переменным успехом. Мы его заливали химикатами (отравили всё остальное, а борщевик всё равно вырос), боролись народными методами (срубить и залить стаканом кипятка), косили почти каждые выходные, накрывали рубероидом на всё лето, выкапывали. Кстати, лучше всего работают последние два метода: накрыть поражённый участок на весь сезон, чтобы не было доступа солнечного света, и просто выкапывать», - рассказала она.

Но самая большая беда, по словам Елены, - это то, что «за годы "жизни" на участке борщевик успел рассеять сотни семян, которые всходят с периодичностью раз в два года». «То есть мы только изведем родительскую популяцию, а уже детки подрастают. Так и развлекаемся каждое лето», - сказала она.

Псковичка заметила, что косить нужно, пока сорняк не успел вырасти выше 10-15 см. «Во-первых, это безопаснее, так как от борщевика летят брызги во все стороны, и, если он большой, можно с ног до головы забрызгаться соком и получить сильные ожоги. А, во-вторых, своевременное скашивание не даёт борщевику размножаться, семена не успевают созреть и рассеяться», - пояснила женщина

Еще одна «борщевичная беда» - обочины дорог. «Мы с сорняком боремся, соседи косят на своих участках, а тот борщевик, который растёт на обочинах дорог, к сожалению, успевает вызреть пару раз за лето. Ответственные службы его, конечно, косят, но крайне редко, и далеко не весь. Полагаю, что в каких-то буераках и канавах борщевик и нереально скосить на тракторе или на косилке. И, получается, что как только ветер подует посильнее, семена все летят опять к нам на участок. И все наши труды насмарку», - считает Елена.

«Семена борщевика разносятся очень легко. В метрах 500 от нас есть участок, заросший борщевиком, и теперь опасный сорняк встречается и у нас». - рассказала Диана И., проживающая в частном доме с участком в Завеличенской волости.

По ее словам, жители поселка звонили владельцам этого участка, и они обещали обработать его от сорняков. «Но воз и ныне там. Обрабатываем мы, потому что не хотим, чтобы на нашем участке был борщевик. Звонки в волость ни к чему не привели. Нам сказали, что отправят владельцам предупреждение по почте», - сказала Диана.

Женщина пояснила, что сами они проводят мероприятия по уничтожению борщевика два раза в год: «У нас на участке нет, но близлежащие участки и дорогу мы обрабатываем - поливаем химикатами».

Моя хата с краю

Что касается дачников, то проблема инвазивных растений есть в основном у СНТ, находящихся на открытых территориях. «В наших садоводствах, к счастью, такой проблемы нет. Вокруг нас расположен сосновый и смешанный лес, который вплотную прилегает к участкам. Места для того, чтобы росли такие сорные растения, как борщевик Сосновского, нет. Люди с крайних участков практически в лесу находятся», - пояснил председатель союза СНТ Псковской области Илья Васильев, который также является руководителем трех СНТ («Юбилейное», «Солнечное» и «Антей»).

Однако, опасный сорняк он видел уже в полукилометре от своих СНТ. «А мы знаем, что он очень быстро распространяется», - заметил Илья Васильев.

Поэтому, возможно, с приходом борщевика в дачные поселки, председателю и членам садоводческих товариществ добавится работы. Правда, как заметил Илья Васильев, сейчас прослеживается такая тенденция: «Моя хата с краю». «Люди огородились высокими двухметровыми заборами и на этом, в принципе, всё заканчивается. У себя на участке хорошо, и слава Богу. Активных людей, которые бы выходили бы, например, окультуривать территорию общего пользования: проезды, дорогу, прилегающую территорию - с каждым годом все меньше и меньше. Люди предпочитают платить членские и целевые взносы и не заниматься этой работой», - заметил он.

Поэтому в случае наступления сорняка, председателю придется нанимать подрядчиков для борьбы с растением. Впрочем, он считает это более правильным: «Всё должны делать специалисты». «Тем более, люди очень занятые сейчас, у них своих дел хватает. Я считаю, что как управляйки обслуживают многоквартирные дома, так и председатели должны создать все условия для того, чтобы людям в садоводческих товариществах было бы комфортно», - уверен он.

Усилится контроль

Но кто бы не взялся за уничтожение борщевика, сам владелец участка или председатель СНТ, работу эту проводить нужно качественно, чтобы у контрольно-надзорных органов не было вопросов.

Но все же закон в первую очередь касается сельхозугодий, на которых не ведется никакой деятельности. «Увеличится контроль за неиспользуемыми земельными наделами. Потому что обычно борщевик произрастает, если участок не используется в соответствии с его целевым назначением. И вообще никак не используется», - пояснила заместитель начальника отдела растениеводства, земельных отношений и механизации министерства сельского хозяйства Псковской области Ирина Хлебина.

По ее словам, ранее тоже предусматривались штрафы при явных признаках неиспользования участков - зарастании сорной и древесно-кустарниковой растительностью и т.п. «В Земельном кодексе прописано, что обязанность собственника использовать участок. А поправками еще добавляется обязанность бороться с инвазивными растениями. То есть теперь у собственника двойное обязательство», - пояснила замначальника отдела растениеводства.

Неисполнение влечет штрафы и другие меры воздействия, вплоть до изъятия участка. Правда, как отметила Ирина Хлебина, на сегодняшний день контрольно-надзорные мероприятия направлены в первую очередь на профилактику, предотвращение нарушения.

«Сначала в отношении нарушителей будут приняты меры профилактического характера. Им выносится предостережение. Если это не помогает устранить проблему, то следующим шагом становится выдача предписания. В случае его неисполнения в установленный срок, материалы направляются в суд», - пояснила представитель министерства.

По словам Ирины Хлебиной, пока судебной практики по таким делам нет. Но вполне возможно, что нарушителей будут штрафовать отдельно за наличие инвазивных растений и за неиспользование земельного участка. Таким образом, общая сумма штрафных санкций может увеличиться.

Замначальника отдела растениеводства напомнила, что собственники муниципальных и федеральных земель и земель субъекта РФ, также обязаны следить за распространением инвазивных растений. На эти цели предусмотрено субсидирование, и сейчас муниципальные образовании формируют планы мероприятий по предотвращению распространения борщевика.

Кстати, в уничтожении ядовитого растения могут принять участие и граждане. «Самый легкий способ - отметить территорию, заросшую борщевиком на интерактивной карте, которая была создана по поручению губернатора. Любой гражданин может зайти на портал «Карта борщевика» через Госуслуги, обозначить территорию, заросшую ядовитым сорняком.

Муниципальные образования отслеживают изменения на карте и берут в работу. «Если это частные территории, то муниципальный контроль проводится в отношении конкретного участка. Если это территория, которая подлежит субсидированию, они включают ее в свой план мероприятий и обрабатывают», - пояснила Ирина Хлебина.

Также можно обратиться и в компетентные органы, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью, чтобы они приняли меры в отношении владельцев участков, где колосится борщевик и ничего не предпринимается для его уничтожения.

В борьбе с сорняком действительно важна заинтересованность всех. Можно сколько угодно травить и выкапывать ядовитое растение у себя на участке, но если вокруг необработанные поля сорняка, то это все бесконечный сизифов труд. Возможно, и частным лицам не помещала бы господдержка на эти цели. Но пока владельцам земли предлагают только дополнительную ответственность. Помогут ли штрафы остановить распространение борщевика, покажет время.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН