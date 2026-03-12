Возродить память о Василии Татищеве планируют в Новоржевском округе

Имение государственного деятеля петровских времен Василия Татищева посетили депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. О работе по восстановлению памяти о государственном деятеле парламентарий рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»
Далее делегация отправилась в окрестности деревни Барсуки, где три столетия назад была усадьба Татищевых. Армен Мнацаканян отметил, что архитектора и реставратора Игоря Лагунина заинтересовали фундаменты построек, которые с высокой долей вероятности относятся к периоду жизни Василия Татищева и его семьи.
Отмечается, что изучением рода Татищевых, к которому принадлежит Василий Татищев, занимаются немногие: ученый Владимир Аракчеев (ранее – преподаватель ПсковГУ, ныне – директор РГАДА), исследователь Михаил Семенов (родившийся в Новоржевском районе), определенные сведения есть в Новоржевском краеведческом музее, директор которого Марина Пахоменкова тоже участвовал в поездке.
Российский государственный и военный деятель, этнолог, географ, историк, создатель первого многотомного обобщающего труда по русской истории Василий Татищев родился 19 (29) апреля 1686 года. Является основателем городов Тольятти, Екатеринбург и Пермь, руководил освоением Урала. Прожил 64 года и за время своей жизни написал несколько произведений. Главное его произведение — «История Российская», над которым он работал около 30-ти лет. Сегодня книги Василия Татищева тоже издаются.
