Возродить память о Василии Татищеве планируют в Новоржевском округе

Имение государственного деятеля петровских времен Василия Татищева посетили депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. О работе по восстановлению памяти о государственном деятеле парламентарий рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«По инициативе общественников из регионального отделения Императорского православного палестинского общества побывали на месте имения Василия Татищева в Новоржевском районе. На встрече с главой округа Любовью Трифоновой председатель регионального отделения Владислав Туманов подчеркнул, что в конце февраля губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального отделения Российского исторического общества обозначил, что 340-летие со дня рождения Василия Татищева (1686-1750) вошло в список приоритетных тем работы на 2026 год. Поэтому общественники хотят поддержать эту тему. Главная задача – обратить внимание населения и гостей нашей области на имя великого человека, чья судьба связана с Новоржевской землей и Псковской областью», - отметил Армен Мнацаканян.

Далее делегация отправилась в окрестности деревни Барсуки, где три столетия назад была усадьба Татищевых. Армен Мнацаканян отметил, что архитектора и реставратора Игоря Лагунина заинтересовали фундаменты построек, которые с высокой долей вероятности относятся к периоду жизни Василия Татищева и его семьи.

«Четко видна аллея, ведущая к господскому дому. Хотя прошедшие столетия оставили на земле свои следы, в годы Великой Отечественной здесь шли жестокие бои», - подчеркнул депутат.

Отмечается, что изучением рода Татищевых, к которому принадлежит Василий Татищев, занимаются немногие: ученый Владимир Аракчеев (ранее – преподаватель ПсковГУ, ныне – директор РГАДА), исследователь Михаил Семенов (родившийся в Новоржевском районе), определенные сведения есть в Новоржевском краеведческом музее, директор которого Марина Пахоменкова тоже участвовал в поездке.

«Общественники планируют провести круглый стол, проработать и установить информационные стенды – сделать то, что поможет возродить и укрепить память о Василии Никитиче Татищиве – соратнике Петра Великого, географе, инженере-артиллеристе, государственном деятеле», - заключил Армен Мнацаканян.

Российский государственный и военный деятель, этнолог, географ, историк, создатель первого многотомного обобщающего труда по русской истории Василий Татищев родился 19 (29) апреля 1686 года. Является основателем городов Тольятти, Екатеринбург и Пермь, руководил освоением Урала. Прожил 64 года и за время своей жизни написал несколько произведений. Главное его произведение — «История Российская», над которым он работал около 30-ти лет. Сегодня книги Василия Татищева тоже издаются.