 
Общество

Возродить память о Василии Татищеве планируют в Новоржевском округе

0

Имение государственного деятеля петровских времен Василия Татищева посетили депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. О работе по восстановлению памяти о государственном деятеле парламентарий рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«По инициативе общественников из регионального отделения Императорского православного палестинского общества побывали на месте имения Василия Татищева в Новоржевском районе. На встрече с главой округа Любовью Трифоновой председатель регионального отделения Владислав Туманов подчеркнул, что в конце февраля губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального отделения Российского исторического общества обозначил, что 340-летие со дня рождения Василия Татищева (1686-1750) вошло в список приоритетных тем работы на 2026 год. Поэтому общественники хотят поддержать эту тему. Главная задача – обратить внимание населения и гостей нашей области на имя великого человека, чья судьба связана с Новоржевской землей и Псковской областью», - отметил Армен Мнацаканян.

Далее делегация отправилась в окрестности деревни Барсуки, где три столетия назад была усадьба Татищевых. Армен Мнацаканян отметил, что архитектора и реставратора Игоря Лагунина заинтересовали фундаменты построек, которые с высокой долей вероятности относятся к периоду жизни Василия Татищева и его семьи.

«Четко видна аллея, ведущая к господскому дому. Хотя прошедшие столетия оставили на земле свои следы, в годы Великой Отечественной здесь шли жестокие бои», - подчеркнул депутат.

Отмечается, что изучением рода Татищевых, к которому принадлежит Василий Татищев, занимаются немногие: ученый Владимир Аракчеев (ранее – преподаватель ПсковГУ, ныне – директор РГАДА), исследователь Михаил Семенов (родившийся в Новоржевском районе), определенные сведения есть в Новоржевском краеведческом музее, директор которого Марина Пахоменкова тоже участвовал в поездке.

 
«Общественники планируют провести круглый стол, проработать и установить информационные стенды – сделать то, что поможет возродить и укрепить память о Василии Никитиче Татищиве – соратнике Петра Великого, географе, инженере-артиллеристе, государственном деятеле», - заключил Армен Мнацаканян.

Российский государственный и военный деятель, этнолог, географ, историк, создатель первого многотомного обобщающего труда по русской истории Василий Татищев родился 19 (29) апреля 1686 года. Является основателем городов Тольятти, Екатеринбург и Пермь, руководил освоением Урала. Прожил 64 года и за время своей жизни написал несколько произведений. Главное его произведение — «История Российская», над которым он работал около 30-ти лет. Сегодня книги Василия Татищева тоже издаются. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Туманов Владислав Николаевич

Туманов Владислав Николаевич

Глава администрации Псковской области (1992-1996 гг.).

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026