Культура

Василий Татищев — на страже истории. «Разговоры о важных». ВИДЕО

Лингвист, географ, историк, филолог, писатель, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, военный и государственный деятель, зачинатель профессионального технического образования, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти — это все один человек, Василий Никитич Татищев. Наш земляк. За время его жизни Россия в короткий срок совершила грандиозный скачок петровских преобразований. В ту эпоху востребованы были именно такие универсальные профессионалы, способные добиваться серьезных результатов в любом деле. Благодаря таким людям и оказалось возможным тотальное переустройство окружающей действительности. А началось все на Псковщине.

Видео о Василии Татищеве, снятое «ПЛН-ТВ», продолжает «Разговоры о важных» — проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, в котором мы рассказываем о псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.