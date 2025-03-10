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Культура

Василий Татищев — на страже истории. «Разговоры о важных». ВИДЕО

17.03.2025 11:14|ПсковКомментариев: 0

Лингвист, географ, историк, филолог, писатель, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, военный и государственный деятель, зачинатель профессионального технического образования, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти — это все один человек, Василий Никитич Татищев. Наш земляк. За время его жизни Россия в короткий срок совершила грандиозный скачок петровских преобразований. В ту эпоху востребованы были именно такие универсальные профессионалы, способные добиваться серьезных результатов в любом деле. Благодаря таким людям и оказалось возможным тотальное переустройство окружающей действительности. А началось все на Псковщине.

Видео о Василии Татищеве, снятое «ПЛН-ТВ», продолжает «Разговоры о важных» — проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, в котором мы рассказываем о псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью. 

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Разговоры о важных» Василий Татищев — на страже истории. «Разговоры о важных». ВИДЕО Василий Татищев. На службе шести государей, на страже истории Новый выпуск программы «Разговоры о важных»: Василий Татищев - на страже истории «Разговоры о важных»: Василий Татищев – на службе шести государей, на страже истории Великолукский краевед: Проект «Разговоры о важных» становится все более заметным и узнаваемым Братья Лаптевы — великолукские гардемарины. «Разговоры о важных». ВИДЕО Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины «Разговоры о важных»: Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины Фильм о Софье Ковалевской покажут в Полибино в Международный женский день «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель. ВИДЕО «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин - великий собиратель «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель Федор Плюшкин. Великий собиратель Начальник «Псковского кремля» Роман Коваль: Проект «Разговоры о важных» формирует гордость за Отечество Афанасий Ордин-Нащокин — первый до Петра. Разговоры о важных «Разговоры о важных»: Афанасий Ордин-Нащокин Афанасий Ордин-Нащокин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных» Афанасий Ордин-Нащокин. Первый до Петра Заведующая музеем Софьи Ковалевской: «Разговоры о важных» показывают пример для новых поколений СОБЫТИЕ: Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в Пскове Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского» Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия со дня её рождения Светлана Мельникова: 10 лет в Полибино сыграли огромную роль в жизни Софьи Ковалевской Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове Фильмом о Софье Ковалевской «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных» «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская — предопределение быть великой  Софья Ковалевская. Предопределение быть великой Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ «Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины — Светлана Белюкова «Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы – соавтор проекта Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных» Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи имена Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина? С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН
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