В Пскове прошел сбор предложений для ветеранов СВО в Народную программу «Единой России»

Предложения по поддержке участников специальной военной операции и их семей, которые войдут в обновленную Народную программу партии «Единая Россия», озвучили на заседании экспертного клуба в псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Встреча, объединившая общественников, представителей власти и родственников бойцов, стала стартовой площадкой для формирования нового раздела программы, посвященного защитникам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Заседание прошло под председательством сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой. Открывая встречу, координатор партийного проекта «Женское движение» Наталья Юрченко подчеркнула особую значимость проекта:

«Наша цель - сохранение памяти и будущее наших ребят. Эта встреча - первая стартовая площадка фонда для сбора предложений. Мы хотим услышать ваши чаяния для того, чтобы, когда герои вернутся домой, они могли спокойно и уверенно интегрироваться в общество».

Сенатор Наталья Мельникова пояснила, что фокус Народной программы сместился в сторону поддержки ветеранов в связи с текущей ситуацией в стране. Ранее основной упор в программе делался на поддержку детей, однако теперь вопросы благополучия защитников Родины выделены в отдельный приоритет.

«Наша задача - услышать каждого, потому что Народная программа состоит исключительно из предложений граждан. Все инициативы будут разделены на две группы: те, что должны быть реализованы в ближайшую пятилетку, и долгосрочные задачи до 2036 года, которые войдут в разделы "Благополучие человека" и "Сильная Россия" - фундамент страны на перспективу», - сказала сенатор.

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева представила не только итоги работы организации, но и конкретные предложения, рожденные в общении с подопечными. Она особо выделила направления работы с семьями погибших бойцов, включая душевные проекты «Мама героя» и праздничные мероприятия для матерей.

«Мы можем не только подарить наше тепло, но и решать насущные вопросы. Среди ключевых предложений в программу - развитие системы протезирования, обеспечение ветеранов жильем и доступ к льготной ипотеке», - перечислила Надежда Васильева.

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева предложила включить в Народную программу меры по адаптации жилых пространств для ветеранов с инвалидностью: обмен жилья на более приспособленное, установка пандусов, а также обеспечение специальным транспортом для доставки лежачих больных.

Руководитель АНО «Комитет семьи воинов Отечества» Мария Филонова обратила внимание на необходимость «уравнивания» льгот, упрощения процедур для женщин, желающих служить по контракту, и решения финансовых проблем с малоимущими и многодетными семьями.

«Льготы для всех должны быть одинаковыми. Возможно, нужно наладить взаимодействие с "Газпромом" по догазификации для льготников, которых заставляют ждать в очередях. Ко мне недавно обратилась семья: рядом соседние дома газифицированы, а им говорят "ждите, вы льготники"», - пояснила Мария Филонова.

Кульминацией встречи стало живое общение и передача предложений от жен и вдов участников СВО.