В Пскове прошел сбор предложений для ветеранов СВО в Народную программу «Единой России»

Предложения по поддержке участников специальной военной операции и их семей, которые войдут в обновленную Народную программу партии «Единая Россия», озвучили на заседании экспертного клуба в псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Встреча, объединившая общественников, представителей власти и родственников бойцов, стала стартовой площадкой для формирования нового раздела программы, посвященного защитникам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Заседание прошло под председательством сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой. Открывая встречу, координатор партийного проекта «Женское движение» Наталья Юрченко подчеркнула особую значимость проекта:
Сенатор Наталья Мельникова пояснила, что фокус Народной программы сместился в сторону поддержки ветеранов в связи с текущей ситуацией в стране. Ранее основной упор в программе делался на поддержку детей, однако теперь вопросы благополучия защитников Родины выделены в отдельный приоритет.
Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева представила не только итоги работы организации, но и конкретные предложения, рожденные в общении с подопечными. Она особо выделила направления работы с семьями погибших бойцов, включая душевные проекты «Мама героя» и праздничные мероприятия для матерей.
Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева предложила включить в Народную программу меры по адаптации жилых пространств для ветеранов с инвалидностью: обмен жилья на более приспособленное, установка пандусов, а также обеспечение специальным транспортом для доставки лежачих больных.
Руководитель АНО «Комитет семьи воинов Отечества» Мария Филонова обратила внимание на необходимость «уравнивания» льгот, упрощения процедур для женщин, желающих служить по контракту, и решения финансовых проблем с малоимущими и многодетными семьями.
Кульминацией встречи стало живое общение и передача предложений от жен и вдов участников СВО.