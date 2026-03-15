 
Общество

Астрономы наблюдали за Юпитером и созвездиями в Дедовичском районе

0

Наблюдения дип-скай объектов провели астрономы в Дедовическом районе вчера, 14 марта. В наблюдениях приняли участие три человека. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «АстроПсков». 

Фото: АстроПсков/ сообщество Вконтакте

В телескоп наблюдали Юпитер со спутниками, туманность Ориона, скопления Плеяды в Тельце, Ясли в Раке, рассеянные скопления М35 в Близнецах, М36, М37, М38 в Возничем, хи и аш Персея, двойную звезду Мицар, скопления вблизи туманностей Конус и Розетка в Единороге, галактики Ngc 2903 во Льве, М81 и М82, М 101 в Большой Медведице, М51 в Гончих Псах, шаровые скопления М13 и М92 в Геркулесе, звёзды Бетельгейзе, Вега и Мерак.

«С астротрекером в эту ночь снимали туманности "Душа" и "Сердце" на объектив с фокусом 200 миллиметров, а затем восход созвездия Лебедя над храмом Михаила Архангела на 35 миллиметров и 2 таймлапса с храмом», - рассказали в сообществе. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026