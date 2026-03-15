Астрономы наблюдали за Юпитером и созвездиями в Дедовичском районе

Наблюдения дип-скай объектов провели астрономы в Дедовическом районе вчера, 14 марта. В наблюдениях приняли участие три человека. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «АстроПсков».

В телескоп наблюдали Юпитер со спутниками, туманность Ориона, скопления Плеяды в Тельце, Ясли в Раке, рассеянные скопления М35 в Близнецах, М36, М37, М38 в Возничем, хи и аш Персея, двойную звезду Мицар, скопления вблизи туманностей Конус и Розетка в Единороге, галактики Ngc 2903 во Льве, М81 и М82, М 101 в Большой Медведице, М51 в Гончих Псах, шаровые скопления М13 и М92 в Геркулесе, звёзды Бетельгейзе, Вега и Мерак.

«С астротрекером в эту ночь снимали туманности "Душа" и "Сердце" на объектив с фокусом 200 миллиметров, а затем восход созвездия Лебедя над храмом Михаила Архангела на 35 миллиметров и 2 таймлапса с храмом», - рассказали в сообществе.