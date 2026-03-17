Молодые псковичи представят исследования о войне в трёх тематических секциях

Стартовал приём заявок на участие в молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в конференции приглашаются учащиеся 7-11 классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет из Пскова и Псковской области.

Традиционно конференция предусматривает три тематические секции. В генеалогической принимаются работы об истории семьи автора в военные годы. Биографическую секцию посвятили судьбам ветеранов, тружеников тыла и очевидцев событий, не являющихся родственниками исследователя. Краеведческое направление охватывает события Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Один автор может подать работы на несколько секций, для каждой требуется отдельная заявка.

Участники могут выбрать заочный формат или очный, предполагающий выступление с докладом перед жюри. Во втором случае автор вправе претендовать на призовые места, дипломы победителя и памятные подарки. Всем участникам направят дипломы.

«Обращаем внимание: объём статьи не должен превышать пяти страниц. Это позволит сделать работу более ёмкой и сконцентрироваться на исследовании. Подробные требования к оформлению есть в положении, обязательно сверьтесь с ними перед отправкой», – отметила организатор мероприятия Мария Каменская.

Чтобы принять участие, необходимо до 20 апреля заполнить заявку и прикрепить работу, оформленную согласно требованиям положения, через специальную форму. Подробнее - на сайте молодежного центра. 

Конференция проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется при поддержке генерального партнёра события - Псковского регионального отделения «Деловой России».

