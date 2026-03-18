«Дневной дозор»: Почему псковичи не спешат участвовать в диспансеризации?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему люди не спешат участвовать в диспансеризации?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы власти всерьез озабочены темой диспансеризации, и не зря, ведь уже достаточное время демографическая ситуация в Псковской области и в России в целом оставляет желать лучшего. Ухудшение здоровья населения, рост заболеваемости и проблемы в системе здравоохранения — одни из причин плохой демографической обстановке в стране.

Опыт других государств с более высоким уровнем жизни и с более развитой медициной, где население в среднем живет дольше, чем в России, показал, что обнаружение серьезных заболеваний, например сердечно-сосудистых или онкологических, на ранней стадии дает возможность быстро их купировать и спасти человеку жизнь. Так, в Японии профилактический медицинский осмотр является обязательной процедурой. Он проводится раз в год, ответственность за организацию обследования несет администрация учебного заведения, а во взрослой жизни — предприятие, на котором работает человек. У нас же прохождение диспансеризации для подавляющего большинства граждан — пока, дело добровольное.

И в интернете, и на телевидении активно демонстрируют социальную рекламу, призывающую проходить медицинские осмотры; активисты то и дело напоминают о том, что государство гарантирует для прохождения диспансеризации оплачиваемые выходные; возле торговых центров раздают листовки с ответами на вопросы о диспансеризации; а в средствах массовой информации врачи регулярно рассказывают о том, какие болезни удалось предотвратить благодаря своевременному плановому медосмотру. А помогают ли эти меры мотивировать псковичей на прохождение диспансеризации? Почему несмотря на все усилия по популяризации диспансеризации люди (по-возможности) продолжают отдавать предпочтение платному «чекапу» в частных клиниках? Почему многие граждане не верят в бесплатную медицину и в заботу властей о здоровье россиян? Сегодня зададим эти вопросы представителям здравоохранения региона в программе «Дневной дозор».

Наша коллега, ведущая программы «Глас народа» на радиостанции «ПЛН FM» Светлана Буканова предоставила данные опроса ПЛН, которые показывают уровень доверия как минимум части псковичей к диспансеризации.

«Опрос на сайте Псковской Ленты Новостей показал, что почти 60% респондентов не верят в эффективность диспансеризации и считает, что все осмотры проводятся "для галочки". Второй по популярности ответ, набравший 30% голосов, - "да, регулярно слежу за здоровьем". За ним, с большим отрывом, набрав всего около 4% голосов, следует вариант: "заинтересовал ввод новых обследований на диспансеризации, так что в этом году схожу"».

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов с итогами опроса — не согласен. Он привел статистику, которая показывает, что число псковичей, прошедших диспансеризацию, с 2023 года по 2025 год растет. По его мнению, происходит это благодаря налаженной информационной разъяснительной работе с населением. Также Евгений Панферов поделился и мнением о том, почему желание проходить диспансеризацию возникает пока не у всех.

«Я могу сказать, что в соотношении 2024 года к 2023 году по количеству людей, прошедших диспансеризацию, есть прирост +19%. Практически такое же количество +20% - это соотношение 2025 года к 2024-му. То есть важно правильное объяснение пациентам, для чего это нужно, и неформальное отношение пациента. Кого-то принуждают, призывают пройти. Те, кто к этому относится достаточно ответственно, приходят на диспансеризацию и проходят ее в полном объеме. Они, безусловно, получают информацию о своем здоровье. С другой стороны, и для медицины это тоже важно. Почему? Потому что могут выявляться скрытые болезни, те, которые пациента не беспокоят. Пациент может себя считать здоровым человеком, но при этом у ряда заболеваний есть очень длительный скрытый период. И пациент может не подозревать о том, что при наличии определенных факторов риска заболевание либо может развиваться, либо начинает развиваться, идет начальная стадия. Это можно выявить на диспансеризации. Как раз к этому она и призвана. В том случае, если у человека на первом этапе диспансеризации выявляются какие-то факторы риска, либо предрасполагающие факторы к развитию заболевания, он проходит так называемую углубленную диспансеризацию, где действительно можно выявить уже на начальной стадии болезнь и начать вовремя ее лечить. Кроме того, можно будет поставить человека на диспансерный учет по ряду заболеваний, социально значимых заболеваний, что предполагает контроль состояния параметров здоровья. Соответственно, позволяет отследить состояние здоровья и не допустить ухудшения».

Его коллега, главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров также отмечает - интерес к диспансеризации у псковичей год от года растет, горожане в целом стали более внимательно относится к своему здоровью.

«Я могу сказать об обратном: по крайней мере, пациенты нашего профиля проходят диспансеризацию. Мы тоже по медицинской информационной системе за этим следим. Более того, у нас ряд случаев, которые мы активно отслеживаем по межрайонным больницам, по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Хочется отметить, что по сравнению с 2024 годом в 2025 году было выявлено в два раза больше онкологических заболеваний именно при профилактических мероприятиях. Это практически 550 случаев тех заболеваний, которые были выявлены после второго этапа диспансеризации. Поэтому, знаете, в вопросе доверия или недоверия - очень субъективная история. Все-таки достаточно серьезный инструмент придуман Минздравом Российской Федерации с целью именно выявления на ранних стадиях неинфекционных заболеваний, к которым, разумеется, относятся, в том числе, и онкологические заболевания. Сейчас же очень много профилактических мероприятий, это не только диспансеризация, это и диспансеризация репродуктивного здоровья, детского населения, углубленная диспансеризация, очень много нюансов, которые на самом деле достаточно активно выявляют заболевания. Поэтому я, честно говоря, могу сказать только в позитивном ключе. Тем более с учетом укрупнения межрайонных стационаров. Зачастую мы видим, разумеется, и рост материально-технической базы медицинских организаций - это крупные межрайонные больницы. Есть рост мероприятий выездного характера. Мы, допустим, со своей стороны видим позитивное аналитику по количеству выявленных новых случаев при профилактических мероприятиях».

Как сообщил главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев, дети тоже проходят диспансеризацию и регулярные профилактические осмотры. По его словам, за 20 лет врачебной практики отказов родителей от прохождения диспансеризации или профилактических осмотров не было. Как минимум потому, что родителей это абсолютно не обременяет, ведь врачи сами выходят в школы и в образовательные организации. Он акцентировал внимание не только на важности прохождения такого медицинского обследования, но и назвал те симптомы, которые родителям игнорировать не стоит.

«Каждый родитель каждого ребенка имеет право проверить здоровье своего ребенка в любое время раз в год. Для этого существуют детский центр здоровья, областной центр здоровья, находится он на базе Детской областной клинической больницы в отделении спортивной медицины. То есть территориально на Балтийской, 11А, где раз в год каждый родитель может проверить своего ребёнка. Там проводят обследования, это занимает всего пару часов. Выявляются те или иные проблемы, если они есть, и даются рекомендации по дальнейшему лечению. Ну и, конечно, существуют так называемые углубленные медицинские обследования - это диспансеризация спортсменов, согласно их этапу спортивной подготовки. То есть там расширенный комплекс, в отличие от профилактических мероприятий, это более глубокое (обследование), потому что лица, занимающиеся спортом, подвержены более серьезным изменениям здоровья. Соответственно, для них это уже на бюджетной основе: выделяются средства от государства для того, чтобы можно было проводить это углубленное медицинское обследование. Диспансеризация - это как у автомобилей технический осмотр. Раньше же постоянно все проходили эти осмотры и выявляли те или иные аномалии, человека отправляли устранять ту или иную проблему в автомобиле. Каждый водитель знает, что такое пройти техосмотр. Это был как страшный сон. Это долго, это сложно, без этого ты не можешь ездить. Это была очень большая проблема. Потом ее отменили. И машины вот ездят до тех пор, пока в них не появится какая-то проблема. Но все-таки пациенты - это же не автомобили, то есть здесь увидеть какую-то проблему у ребенка, не имея медицинского образования, невозможно. Родитель думает: "Подумаешь, пару раз кровь из носа пошла. Подумаешь, пошла, остановилась, ну и все, и живем дальше". А на самом деле это высокое внутричерепное давление, а не просто слабость сосудистого сплетения в носовой полости. Да, это очень серьезные симптомы. И не просто так ребенок постоянно храпит или постоянно просыпается от того, что у него нос заложен или прочие такие моменты. Есть те признаки, которые на пациенте отображаются, и их знает доктор. Для этого он и получает соответствующее образование. Если человек просто не доверяет этому образованию, но почему-то в отношении детей он предпочитает экспериментировать, хотя на самом деле, по долгу своей работы я не сталкивался с тем, чтобы люди отказывались от диспансеризации».

Депутат Псковского областного Собрания, Заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов наблюдает недоверие псковичей к бесплатной медицине и к диспансеризации в частности. Он рассказал, с чем это связано, и какими методами можно сделать диспансеризацию более популярной.

«Первое и самое главное, что диспансеризация проходит формально в большей степени. Бывает, что человек и не был на диспансеризации, а ему там расписали, что он здоров. Так тоже бывает. Это основная причина. Поэтому люди идут, как правило, на врача, который имеет имя, квалифицированный доктор, известный, идут к нему и платят. Сегодня вот так. Порой все это оформляется, мягко скажем, так: и приписки, и формальный подход к делу. Как видите, здесь надо просто эту работу налаживать. Вот и все. А так это доброе дело и очень нужное. Диспансеризацию сложно сделать системой за один, два, три года. Сложно. Это надо все-таки, наверно, время для того, чтобы прониклись люди, чтобы понимали, что делается, для чего. Для раннего выявления болячек прежде всего. Тех, которыми мы болеем чаще всего: сердечно-сосудистые болезни, онкология. Все связано с этим. Отзывы неплохие: да, нас посмотрели, да, нам сделали это, это, это. Наверное, все это должно обеспечиваться хорошей просветительской работой».

Бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих поделился своим мнением о том, почему часть псковичей с недоверием относится к диспансеризации, а также объяснил, как можно исправить эту ситуацию.

«Диспансеризация и профилактика, конечно, это очень мощные столпы, на которых стоит здравоохранение. Придумано это давно, и это всегда играло хорошую роль. Почему сейчас достаточно негативное отношение к этому? Наверное, все-таки это создано своими руками. Не зря же есть поговорка на Руси про ложку дегтя в бочке меда. Такие вот случаи. Где ложки дегтя, мы знаем, и в средствах массовой информации очень часто это выливается. Когда вроде у людей даже при диспансеризация выявили болячку, но почему-то, по каким-то причинам говорят: "Вам надо консультация того-то, вот вам номер телефона, записывайтесь сами". То есть спасение утопающего - дело самого утопающего. Такого не должно быть. Если что-то нашли, малейшее подозрение, конечно, доктора поликлиники должны этого пациента прямо за ручку доводить до логического конца. Но иногда этого не происходит и накапливается такая отрицательная масса, которая влияет не в пользу в умах людей к диспансеризации. Хотя диспансеризация - абсолютно правильная, и если все, на всех этапах - на первом этапе диспансеризации, на втором - будут полноценно выполнять свои функции, то это принесет в целом оздоровление нашего населения».

Преподаватель кафедры клинической медицины, главный врач медицинского центра ПсковГУ Анна Митюшкина считает диспансеризацию, без всяких сомнений, очень важным инструментов сохранения здоровья для каждого человека. Поэтому в опорном вузе региона диспансеризации преподавателей и студентов уделяют особое внимание - для их удобства и экономии времени все обследования можно пройти в стенах учебного заведения.

«Диспансеризация позволяет нам выявить какие-то новые заболевания, работать над продолжительностью жизни населения. В то же время появляется возможность выявить какие-то онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы. Поэтому, конечно, пройти диспансеризацию - это не только желание самого человека, но, я думаю, и ответственность его работодателя в какой-то мере. Хотя как бы на проведение диспансеризации выделяются специально дни, то есть работодатель не препятствует проведению диспансеризации. В Псковском государственном университете мы в своем медцентре предоставляем территорию и место для проведения диспансеризации. К нам приезжает бригада врачей с Псковской городской поликлиники осматривать наших сотрудников, чтобы было удобно, не отвлекаясь от работы, например, в первой половине дня пройти все обследования. Также диспансеризацию можно пройти на базе колледжа ПсковГУ, когда бригада уже Псковской межрайонной больницы приезжала и осматривала студентов колледжа. Достаточно хорошие результаты были по итогам проведения этой диспансеризации, какое-то количество людей направили на второй этап, то есть были выявлены определенные проблемы, и для уточнения диагноза уже людей отправили на более узкие обследования».

В сегодняшней программе представители сферы здравоохранения делились мнениями о том, почему же многие псковичи не доверяют результатам диспансеризации и предпочитают бесплатной проверке своего здоровья походы в платные клиники. Мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни видят причины недоверия к плановому медицинскому осмотру в отдельных эпизодах формального отношения со стороны медперсонала к проведению диспансеризации. Однако прозвучали сегодня и слова о том, что время и качественная информационно-пропагандистская работа делают свое дело, - с каждым голом число прошедших диспансеризацию псковичей растет. Для обеспечения здоровья населения сегодня государством делается действительно многое, в том числе проводится и та самая диспансеризация. Осталось дело за малым, чтобы и сами граждане позаботилось о своем здоровье и хотя бы иногда проходили профилактические обследования.

Александра Братчикова