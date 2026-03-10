Пройти диспансеризацию собирается каждый третий респондент ПЛН

Большинство респондентов (59%) Псковской Ленты Новостей не видят в диспансеризации пользы, полагая, что все обследования проводятся лишь «для галочки». В опросе принял участие 221 человек.

При этом 29.4% участников опроса регулярно проходят диспансеризацию и следят за своим здоровьем.

Интерес к новым обследованиям на диспансеризации, которые ранее ввели в Псковской области, выразили 4.1% респондентов, отметив, что в этом году они планируют воспользоваться такой услугой.

3.2% проголосовавших готовы пойти в больницу только в том случае, если их заставит начальник и предоставит отгул. 2.3% опрошенных заявили, что им все равно, а 2% не располагают свободным временем для прохождения диспансеризации.

Таким образом, несмотря на предоставление возможности бесплатно обследоваться по ОМС, услуга диспансеризации пока не пользуется у псковичей большим спросом. Тем не менее каждый третий респондент ПЛН в этом году все-таки найдет время, чтобы проверить здоровье.

