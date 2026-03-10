 
Общество

Пройти диспансеризацию собирается каждый третий респондент ПЛН

0

Большинство респондентов (59%) Псковской Ленты Новостей не видят в диспансеризации пользы, полагая, что все обследования проводятся лишь «для галочки». В опросе принял участие 221 человек. 

При этом 29.4% участников опроса регулярно проходят диспансеризацию и следят за своим здоровьем.

Интерес к новым обследованиям на диспансеризации, которые ранее ввели в Псковской области, выразили 4.1% респондентов, отметив, что в этом году они планируют воспользоваться такой услугой. 

3.2% проголосовавших готовы пойти в больницу только в том случае, если их заставит начальник и предоставит отгул. 2.3% опрошенных заявили, что им все равно, а 2% не располагают свободным временем для прохождения диспансеризации.

Таким образом, несмотря на предоставление возможности бесплатно обследоваться по ОМС, услуга диспансеризации пока не пользуется у псковичей большим спросом. Тем не менее каждый третий респондент ПЛН в этом году все-таки найдет время, чтобы проверить здоровье. 

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Замещают ли маркетплейсы для вас торговые центры?» 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026