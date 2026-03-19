Поездку в Печоры организовали для островских детей-инвалидов и их родителей

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало экскурсионную поездку в Печоры для семей с детьми‑инвалидами из Островского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Для участников была подготовлена экскурсия по главным достопримечательностям Свято-Успенского Псково‑Печерского монастыря, где они узнали факты о его прошлом и настоящем. Гид подробно рассказала об истории обители, её роли в судьбе региона и уникальных архитектурных памятниках.

Участники с интересом слушали рассказы о прошлом и задавали вопросы. После познавательной части у каждой семьи было свободное время, чтобы прогуляться и сделать памятные семейные фотографии.

«Для фонда это не самый привычный формат мероприятий. Но мы увидели, как он значим для семей, в которых воспитывается ребёнок с инвалидностью. Для родителей — это возможность отдохнуть от повседневных забот и просто побыть семьёй в особенной атмосфере, а для детей — увидеть новое, получить яркие эмоции и впечатления», — делится заместитель председателя регионального отделения фонда, руководитель проекта «Остров безграничных возможностей» Наталья Громова.

«Спасибо большое за возможность сменить обстановку, ведь это тоже очень важно, когда ты находишься 24/7 с тяжелобольным ребенком», — поделилась впечатлениям от поездки Екатерина, мама ребёнка-инвалида.

В сентябре 2026 года запланирована ещё одна экскурсия. В ней смогут принять участие семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида или ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Островского округа. Записаться на будущую экскурсию или любое другое мероприятие проекта можно в чате отделения Российского детского фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Остров безграничных возможностей» реализуется при поддержке правительства Псковской области.