 
Общество

Учение по пресечению террористического акта провели в Псковской области

0

Командно-штабное учение по пресечению террористического акта провели в Псковской области сегодня, 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. 

По замыслу командно-штабного учения гражданин иностранного государства захватил в заложники сотрудника одного из структурных подразделений УМВД России по Псковской области.

В ходе учения отработали алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализовали комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

«Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты. По результатам КШУ группировка сил и средств готова к выполнению поставленных задач», - отметили в пресс-службе. 

К межведомственным мероприятиям привлекли силы и средства УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, управления Росгвардии по Псковской области, ГУ МЧС и СУ СК России по Псковской области.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026