Командно-штабное учение по пресечению террористического акта провели в Псковской области сегодня, 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По замыслу командно-штабного учения гражданин иностранного государства захватил в заложники сотрудника одного из структурных подразделений УМВД России по Псковской области.

В ходе учения отработали алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализовали комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

«Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты. По результатам КШУ группировка сил и средств готова к выполнению поставленных задач», - отметили в пресс-службе.

К межведомственным мероприятиям привлекли силы и средства УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, управления Росгвардии по Псковской области, ГУ МЧС и СУ СК России по Псковской области.