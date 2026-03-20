На границе в Псковской области задержали почти 19 тонн винограда

На российско-латвийской границе РФ в Псковской области в пункте пропуска Убылинка государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 18,7 тонны свежего винограда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, выявлены нарушения.

Подкарантинная продукция следовала из Нидерландов, а страной происхождения была Перу.

Специалист ведомства установил несоответствие информации об экспортере продукции, указанной в фитосанитарном сертификате и размещенной на маркировочных этикетках.

Ввоз винограда на территорию Российской Федерации запрещен.