Игорь Сопов: Форум старшеклассников — площадка презентации проектов и обмена опытом

III Форум старшеклассников «Голос молодёжи» — это площадка, на которой активная молодежь может презентовать свои проекты и получить на них финансирование, а также обменяться опытом. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Сегодня в Пскове проходит наш уже традиционный III Форум старшеклассников "Голос молодёжи". Мы здесь собираем самых активных ребят, которые принимали участие в нашей "Декаде молодого избирателя", проходившей с февраля по март в Псковской области. Это те ребята, которые делали видеоролики для своих сверстников, приглашая их прийти на выборные кампании, те, кто работает в сотрудничестве с избирательными комиссиями в качестве волонтёров, членов комиссий или состоит в молодёжных избирательных комиссиях», - рассказал Игорь Сопов.

По его словам, участники форума обмениваются опытом и обсуждают свои инициативы:

«Сегодня мы собрались на этот форум, чтобы они пообщались и обменялись опытом и мнениями».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области подчеркнул роль региональных властей в поддержке молодёжных проектов:

«Для нас важно, что на нашем форуме присутствует губернатор Псковской области Михаил Ведерников, потому что по его инициативе на нашем форуме появилась площадка, которая позволяет нашим ребятам реализовать свои идеи. Идеи подкрепляются региональным финансированием, и ребята могут сделать всё, что они хотят, для своего региона».

Игорь Сопов уточнил, что участники разрабатывают проекты по нескольким направлениям:

«Тематики проектов охватывают память о Великой Отечественной войне, 81-ую годовщину Победы, историю родного края и, естественно, нашу главную тему — это молодые будущие избиратели, приглашение их на выборы и рассказ избирателям о том, почему важно голосовать. Ребята могут предложить свои проекты в рамках указанных направлений и, соответственно, получить финансирование для их реализации».

Председатель облизбиркома напомнил итоги прошлогодней работы и обозначил планы на текущий год: «В прошлом году у нас 10 проектов получили финансирование, и все они были успешно реализованы. В этом году мы продолжаем эту практику и надеемся, что не менее 10 проектов также получат финансирование для реализации».