Игорь Сопов: Форум старшеклассников — площадка презентации проектов и обмена опытом

III Форум старшеклассников «Голос молодёжи» — это площадка, на которой активная молодежь может презентовать свои проекты и получить на них финансирование, а также обменяться опытом. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
По его словам, участники форума обмениваются опытом и обсуждают свои инициативы:
Председатель Избирательной комиссии Псковской области подчеркнул роль региональных властей в поддержке молодёжных проектов:
Игорь Сопов уточнил, что участники разрабатывают проекты по нескольким направлениям:
«Тематики проектов охватывают память о Великой Отечественной войне, 81-ую годовщину Победы, историю родного края и, естественно, нашу главную тему — это молодые будущие избиратели, приглашение их на выборы и рассказ избирателям о том, почему важно голосовать. Ребята могут предложить свои проекты в рамках указанных направлений и, соответственно, получить финансирование для их реализации».
Председатель облизбиркома напомнил итоги прошлогодней работы и обозначил планы на текущий год: «В прошлом году у нас 10 проектов получили финансирование, и все они были успешно реализованы. В этом году мы продолжаем эту практику и надеемся, что не менее 10 проектов также получат финансирование для реализации».
