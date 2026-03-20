III Форум старшеклассников «Голос молодёжи» стартовал в Пскове

III Форум старшеклассников «Голос молодёжи» стартовал в псковском Доме молодёжи 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Мероприятие объединяет учащихся 9–11 классов. В нём принимают участие 95 человек в возрасте от 16 до 18 лет из 26 муниципалитетов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поприветствовал всех присутствующих и объявил форум открытым:

«На форуме "Голос молодёжи" — форуме школьников, который проводится уже в третий раз, — собрались ребята, являющиеся активными помощниками избирательной комиссии области. Третий форум школьников Псковской области объявляется открытым».

Мероприятие проводится с целью повышения правовой культуры и гражданской ответственности старшеклассников и студентов, поддержки их инициатив, а также знакомства с процедурой организации выборов, деятельностью избирательных комиссий и органов государственной власти. Отдельное внимание уделят вопросам применения искусственного интеллекта в учебе, работе и повседневной жизни.

В рамках форума участники представят проекты, которые прошли во второй этап конкурсного отбора социально значимых инициатив среди школьников региона. Всего на конкурс в этом году подали 43 заявки, что превышает показатель прошлого года на 16 проектов. Все участники получили допуск к публичной защите.

 

Конкурс охватывает пять направлений: сохранение исторической памяти Псковской области, проекты к 81-летию Великой Победы, развитие добровольчества, инициативы по правовому просвещению молодых избирателей и проекты, посвящённые героям СВО и поддержке военнослужащих.

Участники, показавшие лучшие результаты, смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих проектов.

Представитель Севастопольской городской избирательной комиссии Анастасия Гафт первая выступила перед участниками форума и поделилась практическим опытом работы. Она обозначила тему встречи — «Нейропрокачка 3.0» и посвятила выступление возможностям нейросетей и искусственного интеллекта.

Сначала спикер установила правила взаимодействия: участники использовали флажки для голосования, ответов и сигналов о готовности выполнить задания.

В рамках программы Анастасия Гафт провела конкурс-игру: школьники взаимодействовали друг с другом в социальных сетях, подписывались и добавлялись в друзья. Победу одержал участник, который первым получил 10 новых подписок, ему вручили фирменную бутылку из Севастополя.

Далее спикер обсудила с аудиторией роль искусственного интеллекта в современном мире. Она объяснила, что технологии не заменяют человека, а выполняют вспомогательную функцию. В качестве примера она привела аналогию с распространением интернета, который сначала вызвал опасения, а затем стал частью повседневной жизни. Также Анастасия Гафт разъяснила принципы работы с нейросетями и правила составления корректных запросов.

Помимо выступлений спикеров, в форуме примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр образования региона Александр Сорокин.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Реклама на ПЛН

