Сергей Вострецов: Расширение нацпроекта «Кадры» для ветеранов СВО станет мостом от фронта к гражданской жизни

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает инициативу по расширению национального проекта «Кадры», рассматривая ее как важный элемент комплексной социальной и экономической реабилитации защитников Отечества. Ранее министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило обновленный перечень специальностей для бесплатного профессионального обучения в рамках проекта. В 2026 году список существенно расширен с учетом долгосрочного прогноза потребности рынка труда на ближайшие семь лет. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Общий перечень теперь включает 186 профессий, которые отвечают реальным запросам экономики: от высокотехнологичных направлений до рабочих специальностей, испытывающих хронический дефицит кадров.

Особое внимание в обновленной программе уделено участникам специальной военной операции. Для ветеранов СВО дополнительно введены 27 уникальных профессий, недоступных остальным категориям граждан. Это решение позволяет бывшим бойцам получать наиболее востребованные и высокооплачиваемые компетенции, которые практически гарантируют последующее трудоустройство.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на итоговой коллегии ведомства, подчеркнул стратегический характер изменений:

«В 2026 году список профессий был скорректирован на основе 7-летнего прогноза, и обучение будет проводиться по перечню из 186 профессий плюс еще 27, которые предназначены только для участников специальной военной операции. Таким образом, ветераны смогут выбрать наиболее актуальные направления, которые гарантируют последующее трудоустройство. В текущем году планируется обучить не менее четырех тысяч человек. Программа станет частью более масштабной работы: до конца 2030 года востребованные на рынке труда навыки получат порядка 700 тысяч граждан».

Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно выступали за приоритетную поддержку ветеранов СВО в сфере занятости, переобучения и трудоустройства, подчеркивая, что государство обязано создавать реальные механизмы для достойного возвращения героев в мирную жизнь.

«Расширение национального проекта "Кадры" с выделением отдельного блока из 27 профессий исключительно для ветеранов СВО — это не просто техническая корректировка, а проявление государственной мудрости и благодарности тем, кто ценой собственного здоровья и жизни обеспечил безопасность страны. Мы в СОЦПРОФ давно добиваемся, чтобы поддержка участников специальной военной операции была не разовой акцией, а системной политикой на всех уровнях — от упрощения социальных контрактов и приоритетного трудоустройства до бесплатного переобучения по действительно дефицитным и высокооплачиваемым направлениям»,— пояснил Сергей Вострецов.

По его словам, эти 27 специальностей — это мост между фронтом и гражданской жизнью: IT-направления, беспилотные системы, высокотехнологичное производство, логистика спецтехники, медицинские специальности повышенной сложности, строительство стратегических объектов.

«Многие из наших ребят уже обладают уникальным опытом, который в сочетании с новой квалификацией делает их незаменимыми специалистами. План обучить в 2026 году минимум четыре тысячи ветеранов — это хороший старт, но мы считаем, что цифры должны быть значительно выше. До 2030 года 700 тысяч человек — амбициозная цель, и СОЦПРОФ готово активно участвовать в ее реализации: проводить профориентацию, помогать с выбором профессии, контролировать качество обучения и последующее трудоустройство. Важно, чтобы ветераны не просто получали диплом, а сразу выходили на работу с достойной зарплатой и социальными гарантиями. Государство, посылая людей защищать Родину, обязано позаботиться о том, чтобы они вернулись не на обочину жизни, а в центр её созидательного процесса», — резюмировал председатель объединения.

Обновленный перечень профессий уже доступен на платформе «Работа России», где ветераны и другие граждане могут подать заявку на бесплатное обучение.