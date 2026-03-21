Сергей Вострецов: Расширение нацпроекта «Кадры» для ветеранов СВО станет мостом от фронта к гражданской жизни

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает инициативу по расширению национального проекта «Кадры», рассматривая ее как важный элемент комплексной социальной и экономической реабилитации защитников Отечества. Ранее министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило обновленный перечень специальностей для бесплатного профессионального обучения в рамках проекта. В 2026 году список существенно расширен с учетом долгосрочного прогноза потребности рынка труда на ближайшие семь лет. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.
Общий перечень теперь включает 186 профессий, которые отвечают реальным запросам экономики: от высокотехнологичных направлений до рабочих специальностей, испытывающих хронический дефицит кадров.
Особое внимание в обновленной программе уделено участникам специальной военной операции. Для ветеранов СВО дополнительно введены 27 уникальных профессий, недоступных остальным категориям граждан. Это решение позволяет бывшим бойцам получать наиболее востребованные и высокооплачиваемые компетенции, которые практически гарантируют последующее трудоустройство.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на итоговой коллегии ведомства, подчеркнул стратегический характер изменений:
Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно выступали за приоритетную поддержку ветеранов СВО в сфере занятости, переобучения и трудоустройства, подчеркивая, что государство обязано создавать реальные механизмы для достойного возвращения героев в мирную жизнь.
По его словам, эти 27 специальностей — это мост между фронтом и гражданской жизнью: IT-направления, беспилотные системы, высокотехнологичное производство, логистика спецтехники, медицинские специальности повышенной сложности, строительство стратегических объектов.
«Многие из наших ребят уже обладают уникальным опытом, который в сочетании с новой квалификацией делает их незаменимыми специалистами. План обучить в 2026 году минимум четыре тысячи ветеранов — это хороший старт, но мы считаем, что цифры должны быть значительно выше. До 2030 года 700 тысяч человек — амбициозная цель, и СОЦПРОФ готово активно участвовать в ее реализации: проводить профориентацию, помогать с выбором профессии, контролировать качество обучения и последующее трудоустройство. Важно, чтобы ветераны не просто получали диплом, а сразу выходили на работу с достойной зарплатой и социальными гарантиями. Государство, посылая людей защищать Родину, обязано позаботиться о том, чтобы они вернулись не на обочину жизни, а в центр её созидательного процесса», — резюмировал председатель объединения.
Обновленный перечень профессий уже доступен на платформе «Работа России», где ветераны и другие граждане могут подать заявку на бесплатное обучение.