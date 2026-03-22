Кафе «Лови Блин» закрылось в Пскове

Кафе «Лови Блин» на улице Рокоссовского 22/1 в Пскове закрылось. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «Рестораны Пскова».

В сентябре 2025 года кафе открылось на улице Коммунальной, но уже в декабре переехало в павильон на улице Рокоссовского. Спустя два месяца, в феврале 2026 года, в социальных сетях сообщили о закрытии заведения с 1 марта. Однако, затем информацию опровергли и кафе продолжило работу.

20 марта в сообществе «Лови Блин» ВКонтакте написали: «Всем спасибо большое, что были с нами. Наше заведение закрыто. Мы больше не работаем».