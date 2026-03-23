 
Общество

Вечерний авиарейс Москва-Псков после многочисленных переносов отменен

Вечерний авиарейс Москва-Псков, который должен был вылететь 22 марта в 17:40, после многочисленных переносов отменен, данная информация следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Ночью его вылет еще пару раз переносили, пока, наконец, не приняли то самое решение — в 03:30 рейс был отменен.

Теперь откладывается вылет утреннего рейса Москва—Псков. Вместо положенных 8:00 вылет передвинут на 9:30. Причина та же — режим угрозы БПЛА в Псковской области не отменен, псковский аэропорт по-прежнему закрыт на взлет и посадку.

 

