Врачей приглашают на межрегиональную конференцию «Псковские дни онкологии»

Научно-практическая межрегиональная конференция «Псковские дни онкологии. Современные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний» пройдет в Псковской области 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном онкологическом диспансере.

«Приглашаем руководителей медицинских организаций и врачей-онкологов, ответственных за онкологическую помощь в медицинских организациях Псковской области, а также заинтересованных врачей, специалистов принять участие в научно-практической межрегиональной конференции», - отметили в Псковском областном онкологическом диспансере.

Мероприятие посвятили 80-летию онкологической службы региона. Конференция начнётся в 8:45 по адресу: Псков, улица Майора Доставалова, дом 18, конференц-зал.

Для участия в конференции в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте pspb.pro.