Девятиклассник из Локнянского округа победил на форуме «Голос молодежи» с проектом о героях малой родины

Девятиклассник из Локнянского муниципального округа Тимур Румянцев стал победителем форума «Голос молодежи», организованного Избирательной комиссией Псковской области. Мероприятие прошло в Пскове, где школьники региона представили свои инициативы, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

В этом году на конкурс поступило 43 проекта — почти в два раза больше, чем в прошлом. Локнянский округ представили два участника: десятиклассник Локнянской школы Владимир Кучинский с проектом «Правовое просвещение молодых избирателей» и девятиклассник Тимур Румянцев с проектом «Земля Локнянская: герои и подвиги».

Победителем признали проект Тимура Румянцева. Его идея — сохранить память о героях Локнянского района, рассказать о их подвигах и вдохновить молодежь гордиться своей малой родиной. 

Проект масштабный и включает в себя: семь выставок в разных населенных пунктах округа, краеведческие встречи, театрализованные концерты и аудиогиды о подвигах героев. Все это поможет молодым людям прочувствовать историю не только фактами, но и эмоциями. На эти цели выделят почти 200 тысяч рублей.

«Мы гордимся Тимуром и всеми, кто участвовал. Вы показываете, что в Локнянском округе растет поколение инициативных, любящих историю и готовых действовать людей. Ваши идеи — наше будущее!», — заявил Иван Белугин.
