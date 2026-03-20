 
Общество

Михаил Ведерников: Главное — не бояться мечтать

0

С ребятами из 9-11 классов в формате вопрос-ответ пообщался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в актовом зале Дома молодежи в рамках III Форума старшеклассников «Голос молодёжи» 20 марта. Участники имели возможность напрямую задать вопросы главе региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В ходе встречи обсуждались темы профессионального самоопределения, использования технологий и организации досуга.

На вопрос о том, кем Михаил Ведерников мечтал стать в детстве, губернатор рассказал: «Космонавтом и военным, и водителем автобуса, и многим-многими другими. Главное — не бояться мечтать. На сегодняшний день государство даёт очень большие, широкие возможности для того, чтобы в каждом возрасте пробовать себя в разных направлениях». Он отметил, что важно использовать возможность пробовать разные специальности: «Если вы почувствуете, что у вас что-то не получилось, вы всё равно получите опыт и сделаете вывод, но не придётся платить ту цену, которую платят взрослые люди, которые взяли кредит, открыли своё дело, а оно не пошло».

Михаил Ведерников подчеркнул, что многие рабочие профессии, такие как токарь или экскаваторщик, сейчас хорошо оплачиваются.

Школьники интересовались, использует ли губернатор искусственный интеллект в работе. «Я лично не использую. Против меня уже несколько раз использовали, создавая фейковые заявления, объявления, поручения и так далее. С ним работать нужно очень аккуратно», - ответил он. Глава региона добавил, что важно иметь «хорошие фундаментальные знания и хорошую фундаментальную базу», чтобы эффективно пользоваться технологиями, и напомнил о необходимости проверять информацию. Он также отметил, что в правительстве рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для помощи в обработке обращений граждан: «Чтобы он мог классифицировать обращения по направлениям, определять ответственного и контролировать сроки и качество предоставления ответов».

Старшеклассники интересовались и личными увлечениями губернатора. Михаил Ведерников рассказал о своей собаке, поделился опытом в стрельбе, отметил значение дворовых игр для формирования характера. «Важно, чтобы была возможность создавать условия для занятий во дворе волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем. Те, у кого потом будет получаться, придут в спортивные секции. Для того, чтобы сидеть в гаджетах и не было остеохондроза, нужно заниматься», - сказал глава региона.

Школьники также подняли вопросы экологии. «Сохранение здоровья нации, наших детей, нашего будущего — это главная наша задача», - заключил Михаил Ведерников.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026