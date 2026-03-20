Михаил Ведерников: Главное — не бояться мечтать

С ребятами из 9-11 классов в формате вопрос-ответ пообщался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в актовом зале Дома молодежи в рамках III Форума старшеклассников «Голос молодёжи» 20 марта. Участники имели возможность напрямую задать вопросы главе региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе встречи обсуждались темы профессионального самоопределения, использования технологий и организации досуга.

На вопрос о том, кем Михаил Ведерников мечтал стать в детстве, губернатор рассказал: «Космонавтом и военным, и водителем автобуса, и многим-многими другими. Главное — не бояться мечтать. На сегодняшний день государство даёт очень большие, широкие возможности для того, чтобы в каждом возрасте пробовать себя в разных направлениях». Он отметил, что важно использовать возможность пробовать разные специальности: «Если вы почувствуете, что у вас что-то не получилось, вы всё равно получите опыт и сделаете вывод, но не придётся платить ту цену, которую платят взрослые люди, которые взяли кредит, открыли своё дело, а оно не пошло».

Михаил Ведерников подчеркнул, что многие рабочие профессии, такие как токарь или экскаваторщик, сейчас хорошо оплачиваются.

Школьники интересовались, использует ли губернатор искусственный интеллект в работе. «Я лично не использую. Против меня уже несколько раз использовали, создавая фейковые заявления, объявления, поручения и так далее. С ним работать нужно очень аккуратно», - ответил он. Глава региона добавил, что важно иметь «хорошие фундаментальные знания и хорошую фундаментальную базу», чтобы эффективно пользоваться технологиями, и напомнил о необходимости проверять информацию. Он также отметил, что в правительстве рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для помощи в обработке обращений граждан: «Чтобы он мог классифицировать обращения по направлениям, определять ответственного и контролировать сроки и качество предоставления ответов».

Старшеклассники интересовались и личными увлечениями губернатора. Михаил Ведерников рассказал о своей собаке, поделился опытом в стрельбе, отметил значение дворовых игр для формирования характера. «Важно, чтобы была возможность создавать условия для занятий во дворе волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем. Те, у кого потом будет получаться, придут в спортивные секции. Для того, чтобы сидеть в гаджетах и не было остеохондроза, нужно заниматься», - сказал глава региона.

Школьники также подняли вопросы экологии. «Сохранение здоровья нации, наших детей, нашего будущего — это главная наша задача», - заключил Михаил Ведерников.