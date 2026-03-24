День многодетных семей планируют учредить в Псковской области 8 июля

В Псковской области планируется установить новый региональный праздник — День многодетных семей. Он может быть учрежден в регионе 8 июля. Такое решение единогласно поддержали участники рабочей группы по вопросам установления в Псковской области региональных памятных дат и региональных праздничных дней. Заседание в понедельник, 23 марта, провела заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном правительстве.

Законопроект об установлении нового регионального праздничного дня инициирован группой депутатов Псковского областного Собрания из разных партий. В первом чтении он принят на 52-й сессии областного парламента.

В ряде субъектов России уже есть праздничные дни, которые подчеркивают значимость многодетных семей в обществе. Учреждение в регионах такого праздника определено в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в Российской Федерации, напомнила вице-губернатор.

Председатель региональной ассоциации «Совет муниципальных образований», глава Пыталовского округа Вера Кондратьева отметила, что 8 июля в России уже отмечается День семьи, любви и верности. «Установление региональной памятной даты в этот день усилит значимость праздника, который всецело посвящен семейным ценностям», — подчеркнула она.

Председатель Общественной палаты Псковской области, и. о. директора Псковского политехнического колледжа, член регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов обратил внимание, что 8 июля в регионе уже традиционно является не только днем почитания святых Петра и Февронии Муромских, но и большим праздником, в рамках которого чествуют многодетные семьи.

Участники рабочей группы также обратили внимание, что дата 8 июля для регионального праздника открывает возможность использовать сразу несколько смыслов. Так, в этот день в 1944-м году принят указ об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия — звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».

Окончательное решение об учреждении регионального праздничного дня и внесение изменений в областное законодательство будет принято депутатами Псковского областного Собрания в ходе очередной парламентской сессии.

Напомним, рабочая группа по вопросам установления региональных памятных дат и региональных праздничных дней создана указом губернатора Псковской области и функционирует в целях сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории, воспитания у нынешнего и будущего поколения уважительного отношения к Псковской области, подвигам и достижениям его жителей.