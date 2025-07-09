Общество

Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области

Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, принят на июльской сессии Собрания. Депутаты единогласно (большинством голосов) поддержали предложенный перечень, состоящий из 7 региональных памятных дат и 4 праздничных дней, приуроченных к событиям и историческим личностям, сохранение памяти о которых имеет большое значение для Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Региональные памятные даты:

1 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения (2000 год)

1 марта – День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии (2000 год)

2 июня – День памяти псковского князя Довмонта (Тимофея) (1299 год)

1 июля – День ветерана боевых действий

24 июля – День памяти великой княгини Ольги (969 год)

18 сентября – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

22 октября – День памяти жителей сожжённых деревень (1941 – 1944 годы)

Региональные праздничные дни:

20 февраля – День Флага Псковской области (2019 год)

30 апреля – День Знамени Победы (1945 год)

первое воскресенье июля – День партизанской славы (1959 год)

23 августа – День образования Псковской области (1944 год)

Региональные памятные даты и региональные праздничные дни являются рабочими днями, если иное не установлено трудовым законодательством.

Одновременно внесены изменения в областной закон «О копии Знамени Победы» в связи с переименованием празднования 30 апреля дня водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года в День Знамени Победы.