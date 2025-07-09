Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области

Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, принят на июльской сессии Собрания. Депутаты единогласно (большинством голосов) поддержали предложенный перечень, состоящий из 7 региональных памятных дат и 4 праздничных дней, приуроченных к событиям и историческим личностям, сохранение памяти о которых имеет большое значение для Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Региональные памятные даты и региональные праздничные дни являются рабочими днями, если иное не установлено трудовым законодательством.
Одновременно внесены изменения в областной закон «О копии Знамени Победы» в связи с переименованием празднования 30 апреля дня водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года в День Знамени Победы.