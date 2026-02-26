Дату Дня многодетной семьи определят в Псковской области в ближайшее время

Календарь региональных памятных дат и праздничных дней может дополниться ещё одним значимым праздником – Днём многодетной семьи. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты областного Собрания на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Изображение создано нейросетью
Инициативу, которую концептуально поддержали все парламентарии, выдвинула межфракционная группа депутатов: член ЛДПР Антон Минаков и единороссы Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и Армен Мнацаканян.
Идея установления в регионе Дня многодетной семьи согласуется с принятой в прошлом году Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. На государственном уровне обозначены цели сохранения населения за счёт повышения уровня рождаемости и охраны, поддержки и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества.
«Хороший пример конструктивной работы двух фракций. Молодцы», - сказал председатель Собрания Александр Котов.
Дату празднования Дня многодетной семьи определит специальная рабочая группа при губернаторе Псковской области, в чьи полномочия входит рассмотрение вопросов установления региональных памятных дат и праздничных дней. Законопроект единогласно принят в первом чтении.
Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области.