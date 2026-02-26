Дату Дня многодетной семьи определят в Псковской области в ближайшее время

Календарь региональных памятных дат и праздничных дней может дополниться ещё одним значимым праздником – Днём многодетной семьи. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты областного Собрания на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Изображение создано нейросетью

Инициативу, которую концептуально поддержали все парламентарии, выдвинула межфракционная группа депутатов: член ЛДПР Антон Минаков и единороссы Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и Армен Мнацаканян.

Идея установления в регионе Дня многодетной семьи согласуется с принятой в прошлом году Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. На государственном уровне обозначены цели сохранения населения за счёт повышения уровня рождаемости и охраны, поддержки и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества.

«Все читали пояснительную записку. Могу сказать, что закон направлен на создание дополнительного праздничного дня. Одна из самых больших проблем в Псковской области – демография. Наша обязанность как депутатов – популяризация института семьи и, в частности, многодетной семьи. Я искренне убежден, что помимо финансовых стимуляций мы не должны забывать нравственные моменты. Это должно положительно сказаться на популярности института семьи. Была предусмотрена дата второго воскресенья сентября. Эта дата вызвала некоторые вопросы. Мы договорились, что есть предложение принять в первом чтении и создать комиссию по выбору даты этого праздника и затем принять закон во втором чтении. Уместно поблагодарить коллег из "Единой России" за совместную работу», - высказался Антон Минаков.

«Хороший пример конструктивной работы двух фракций. Молодцы», - сказал председатель Собрания Александр Котов.

Дату празднования Дня многодетной семьи определит специальная рабочая группа при губернаторе Псковской области, в чьи полномочия входит рассмотрение вопросов установления региональных памятных дат и праздничных дней. Законопроект единогласно принят в первом чтении.

Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области.