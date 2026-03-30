Биолог предупредил о цветах, вызывающих головные боли

Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение, рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
Биолог подчеркнул, что сок этих цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.
По словам Алексея Филина, чтобы случайно не отравиться, после подрезки букета следует тщательно вымыть руки, а цветы держать подальше от детей, пишет РИА Новости.