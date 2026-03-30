Псковская лицеистка победила на международной олимпиаде Infomatrix Asia 2026

Ученица Псковского технического лицея Виктория Петрова завоевала победу на международной олимпиаде Infomatrix Asia 2026 в категории «Прикладная наука». Поздравления выразил в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

«Поздравляю Викторию Петрову, ученицу ПТЛ, с победой на международной олимпиаде Infomatrix Asia 2026 в категории "Прикладная наука". Виктория представила проект в области геоинформатики и стала единственной участницей из России среди рекордных 1135 проектов из 21 страны», - сообщил Борис Елкин.

Защита проходила на английском языке в два этапа: стендовая презентация и собеседование с жюри. Организаторами выступили ведущие университеты Казахстана.

«Это блестящий результат! Виктория, её педагоги и наставники доказали, что наш город – это кузница талантов мирового уровня. Горжусь и желаю новых свершений!» - добавил глава города.