Всероссийская акция по проверке тонометров стартовала в Псковской области

В Псковской области дали старт всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице. ????

«Артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы. С 6 по 8 апреля специалисты регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования. Акция пройдет во всех регионах Российской Федерации», - сообщили в больнице.

За время проведения акции с 2018 года более 160 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

«Приглашаем жителей Псковской области принять участие в акции», - пригласили в лечебном учреждении.

Адреса и время проведения акции, телефоны для справок: 

  • Псков, Советская набережная, 10, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00), телефон: (8112) 331-332;
  • Великие Луки, улица Некрасова, 8, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00, (перерыв - с 12:00 до 13:00), телефон: (81153) 7-89-00.
