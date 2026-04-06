Всероссийская акция по проверке тонометров стартовала в Псковской области

В Псковской области дали старт всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.
За время проведения акции с 2018 года более 160 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.
Адреса и время проведения акции, телефоны для справок:
- Псков, Советская набережная, 10, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00), телефон: (8112) 331-332;
- Великие Луки, улица Некрасова, 8, с 6 по 8 апреля с 9:00 до 16:00, (перерыв - с 12:00 до 13:00), телефон: (81153) 7-89-00.