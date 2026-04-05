Первый региональный методический день состоялся в Пскове. В мероприятии приняли участие министр образования Псковской области Александр Сорокин, специалисты министерства, руководители органов местного самоуправления муниципальных и городских округов, директора общеобразовательных школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования. 

Фотографии: ПОИПКРО

Министр образования Псковской области Александр Сорокин в своем выступлении осветил вопросы безопасности в школах, он отметил, что с декабря прошлого года в образовательных организациях страны произошло девять случаев нападений.

Выездными комиссиями Минпросвещения России были приняты комплексные экспертно-аналитические меры, по итогам которых в этих учреждениях выявили несоблюдение профилактических мер, направленных на профилактику противоправного поведения подростков, отметили в ПОИПКРО. 

По мнению Александра Сорокина, приоритетными задачами образовательных организаций сейчас является физическая безопасность, а также воспитательная и профилактическая работа с обучающимися.

Глава министерства напомнил присутствующим о важности использования в работе методических материалов по организации профилактической работы с несовершеннолетними, среди которых материалы по психолого-педагогическому сопровождению, навигатор профилактики девиантного поведения, социальных рисков детства в цифровой среде, профилактика асоциального поведения, защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации программы методического дня заведующий кафедрой управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Надежда Чернушевич и заведующий учебным отделом ПОИПКРО Татьяна Романова подготовили и провели интерактивный семинар «Реализация обновлённого ФГОС среднего общего образования: вызовы и возможности».

Мероприятие прошло на площадке Псковского технического лицея.

