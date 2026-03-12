«Дневной дозор»: Учительский контроль за соцсетями школьников – «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Учительский контроль за соцсетями учащихся в школах – "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В последние годы проблема безопасности подрастающего поколения в сети становится все более острой. Интернет-пространство заполнено мошенниками, вербовщиками террористических организаций и сект, жертвами которых очень часто становятся именно подростки. Еще одной угрозой, как в оффлайне, так и в онлайн-режиме, является буллинг. Разного рода «шуточные» оскорбительные сообщения в социальных сетях, злые комментарии под постами и прочие проявления подростковой травли на просторах интернета сильно калечат неокрепшую детскую психику, что нередко приводит к ужасным, трагическим последствиям. Только за первые два месяца 2026 года произошло несколько эпизодов, в которых школьники пытались атаковать сверстников и педагогов — в Татарстане, Воронеже, Уфе. Два таких случая зафиксированы в Красноярском крае — одна школьница ударила ножом одноклассницу, вторая облила бензином и подожгла сверстника. А в Пермском крае семиклассник в школе ранил ножом сверстника. После 16-летнюю жительницу Пскова задержали за пособничество в этом убийстве.
Становится очевидным, что все профилактические меры, которые сегодня принимаются в стенах школ — тревожные кнопки, рамки, металлодетекторы, видеокамеры, «разговоры о важном», работа с психологом — не могут гарантировать абсолютную безопасность учеников. Стоит отметить, что очень большое значение в подобных трагедиях играет человеческое равнодушие и безразличие. Ярким тому примером стала трагедия в Московской области — в декабре 2025 года учащийся класса пронёс в школу нож, перцовый баллончик и предмет, являвшийся муляжом взрывного устройства.
В результате нападения погиб школьник, были ранены охранник и ещё двое детей. Примечательно, что на протяжении нескольких дней ученик готовился к этому нападению и размещал информацию об этой подготовке в сети. По словам тех, кто был знаком с подростком, они поначалу не поняли серьёзности его намерений. А если бы одноклассники рассказали про эту ситуацию взрослым, то трагедии можно было бы избежать.
Теперь же соцсети школьников начнут контролировать — в обязанности учителей хотят включить мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Такой эксперимент по отслеживанию деструктивного контента уже стартовал в Татарстане.
По сообщениям масс-медиа, родителей подростков как минимум трёх местных школ попросили предоставить информацию об аккаунтах детей — включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов. Администрация учебных заведений считает, что вовремя найденный подозрительный или запрещённый контент сможет защитить и школьников, и учителей от возможных ЧП.
А смогут ли педагоги, у которых нагрузка сегодня и без того велика, обеспечить реальный контроль ещё и за социальными сетями своих учеников? Может ли это помочь решить проблему деструктивного поведения школьников — буллинга, агрессии и нападений? Контроль за социальными сетями учащихся в школах — аргументы «за» и «против». Какого мнения придерживаются представители сферы образования, узнаем в программе «Дневной дозор».
Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, сама в прошлом — школьный учитель, против того, чтобы педагогов загрузили ещё и функцией контроля за социальными сетями школьников.
Согласна с мнением «детского» омбудсмена и председатель Псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачёва. Она признаёт, что угрозы, с которыми сталкивается подрастающее поколение на просторах интернета, — актуальная проблема. Однако, на её взгляд, контролем деструктивного контента в соцсетях подростков должны заниматься не педагоги. Учитель с большим стажем поделилась мнением о том, кто мог бы взять на себя эту функцию и выполнять её достаточно эффективно.
Депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея имени Академика Виноградова Юлия Ярышкина отмечает, что число случаев проявлений буллинга в школах постепенно сокращается. По её мнению, мониторинг социальных сетей на предмет деструктивного контента мог бы помочь полностью искоренить травлю из стен образовательных учреждений. Юлия Ярышкина обратила внимание на те нюансы, которые стоит учесть при выборе ответственного за контроль контента в соцсетях школьников.
Учитель русского языка и литературы Печорской школы №3 Евгения Пономаренко считает, что для педагогов действительно важно периодически просматривать тот контент, который публикуют их ученики в своих социальных сетях. Однако постоянный мониторинг за активностью подростков в интернете должны вести их родители, убеждён педагог.
Депутат Псковской городской Думы и многодетный отец Денис Иванов убеждён, что рассказывать о вреде и недопустимости буллинга школьникам должны именно их родители. Перекладывать такую важную воспитательную функцию на педагогов, по его мнению, абсолютно не правильно.
Арбитражной управляющей Ульяне Михайловой, как работающей многодетной маме, идея о том, что заниматься мониторингом социальных сетей школьников будут образовательные учреждения, — пришлась по душе. Однако она убеждена, что выполнять эту контролирующую функцию должен точно не классный руководитель.
Семейный психолог Руслана Скородумова сама является мамой трёх детей и не понаслышке знает, как не хватает времени у родителей. Однако она убеждена, что любые негативные проявления в школе происходят тогда, когда ребенку плохо, а разобраться в причине такого морального состояния должен именно родитель. Руслана Скородумова не считает мониторинг социальных сетей эффективным методом борьбы с деструктивным поведением школьников.
В сегодняшней программе представители сферы образования и наши эксперты делились мнениями о том, может ли контроль педагогов за соцсетями помочь решить проблему деструктивного поведения школьников. Как это чаще всего и бывает, мнения наших спикеров разделились. Некоторые назвали идею мониторить соцсети школьников на предмет деструктивного контента полезной. Были и те, кто считает контроль социальных сетей и контента, который туда выкладывают подростки, одной из воспитательных функций родителей, а не школы. Однако ни один из наших собеседников не считает хорошей идеей возлагать мониторинг интернет-активности школьников на плечи педагогов. Сегодня на школьных учителей лежит и без того огромное количество задач (от преподавания предмета до ведения отчетности и организации внеклассной работы), при этом зарплаты зачастую этой нагрузке не соответствуют. Сложно представить и технический аспект организации мониторинга активности школьников в сети — чаще всего подростки общаются в закрытых группах и чатах, в которые нет доступа взрослым. Будь то родители или педагоги. Очевидно, что подобное «навешивание» дополнительных обязанностей на учителей — скорее усугубит проблему нехватки педагогических кадров, став той соломинкой, которая переломит спину верблюду.
Александра Братчикова