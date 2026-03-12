«Дневной дозор»: Учительский контроль за соцсетями школьников – «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Учительский контроль за соцсетями учащихся в школах – "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение создано нейросетью

В последние годы проблема безопасности подрастающего поколения в сети становится все более острой. Интернет-пространство заполнено мошенниками, вербовщиками террористических организаций и сект, жертвами которых очень часто становятся именно подростки. Еще одной угрозой, как в оффлайне, так и в онлайн-режиме, является буллинг. Разного рода «шуточные» оскорбительные сообщения в социальных сетях, злые комментарии под постами и прочие проявления подростковой травли на просторах интернета сильно калечат неокрепшую детскую психику, что нередко приводит к ужасным, трагическим последствиям. Только за первые два месяца 2026 года произошло несколько эпизодов, в которых школьники пытались атаковать сверстников и педагогов — в Татарстане, Воронеже, Уфе. Два таких случая зафиксированы в Красноярском крае — одна школьница ударила ножом одноклассницу, вторая облила бензином и подожгла сверстника. А в Пермском крае семиклассник в школе ранил ножом сверстника. После 16-летнюю жительницу Пскова задержали за пособничество в этом убийстве.

Становится очевидным, что все профилактические меры, которые сегодня принимаются в стенах школ — тревожные кнопки, рамки, металлодетекторы, видеокамеры, «разговоры о важном», работа с психологом — не могут гарантировать абсолютную безопасность учеников. Стоит отметить, что очень большое значение в подобных трагедиях играет человеческое равнодушие и безразличие. Ярким тому примером стала трагедия в Московской области — в декабре 2025 года учащийся класса пронёс в школу нож, перцовый баллончик и предмет, являвшийся муляжом взрывного устройства.

В результате нападения погиб школьник, были ранены охранник и ещё двое детей. Примечательно, что на протяжении нескольких дней ученик готовился к этому нападению и размещал информацию об этой подготовке в сети. По словам тех, кто был знаком с подростком, они поначалу не поняли серьёзности его намерений. А если бы одноклассники рассказали про эту ситуацию взрослым, то трагедии можно было бы избежать.

Теперь же соцсети школьников начнут контролировать — в обязанности учителей хотят включить мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Такой эксперимент по отслеживанию деструктивного контента уже стартовал в Татарстане.

По сообщениям масс-медиа, родителей подростков как минимум трёх местных школ попросили предоставить информацию об аккаунтах детей — включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов. Администрация учебных заведений считает, что вовремя найденный подозрительный или запрещённый контент сможет защитить и школьников, и учителей от возможных ЧП.

А смогут ли педагоги, у которых нагрузка сегодня и без того велика, обеспечить реальный контроль ещё и за социальными сетями своих учеников? Может ли это помочь решить проблему деструктивного поведения школьников — буллинга, агрессии и нападений? Контроль за социальными сетями учащихся в школах — аргументы «за» и «против». Какого мнения придерживаются представители сферы образования, узнаем в программе «Дневной дозор».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, сама в прошлом — школьный учитель, против того, чтобы педагогов загрузили ещё и функцией контроля за социальными сетями школьников.

«Мне не совсем понятно, почему учителя должны контролировать социальные сети своих учеников — это, в первую очередь, задача родителей. И обладают ли наши педагоги сегодня всеми техническими возможностями, чтобы посмотреть детские аккаунты? Их может быть не один, не два, а больше».

Согласна с мнением «детского» омбудсмена и председатель Псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачёва. Она признаёт, что угрозы, с которыми сталкивается подрастающее поколение на просторах интернета, — актуальная проблема. Однако, на её взгляд, контролем деструктивного контента в соцсетях подростков должны заниматься не педагоги. Учитель с большим стажем поделилась мнением о том, кто мог бы взять на себя эту функцию и выполнять её достаточно эффективно.

«Мы сейчас даже не знаем, от чего нам нужно уберечь детей. К сожалению, деструктивные предательские силы работают на опережение. Что касается учителей, во-первых, на сегодняшний день они не должны заниматься проверкой сетей. Это не входит в должностные обязанности даже классного руководителя. Я считаю, что этим должны заниматься неформальные молодёжные организации, такие как «Движение Первых». Это не просто, знаете, прийти и размахивать шашкой или делать что-то подобное. Это как раз тот случай, когда подростки и молодые руководители должны говорить с детьми. Я не против того, чтобы учителя занимались этим, и многие из них будут это делать. Но учителя и так уже надоедают ученикам всякими разными дисциплинарными моментами, они очень заняты в этом плане, согласно своему регламенту».

Депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея имени Академика Виноградова Юлия Ярышкина отмечает, что число случаев проявлений буллинга в школах постепенно сокращается. По её мнению, мониторинг социальных сетей на предмет деструктивного контента мог бы помочь полностью искоренить травлю из стен образовательных учреждений. Юлия Ярышкина обратила внимание на те нюансы, которые стоит учесть при выборе ответственного за контроль контента в соцсетях школьников.

Фото: velikieluki.gosuslugi.ru

«Конечно, такая мера в какой-то степени помогает бороться с буллингом, но она, естественно, не является первостепенной. Поэтому вопрос еще в том, кто будет мониторить эти соцсети. Не секрет, что заработная плата педагогов, в принципе, на одну ставку, на 18 часов — это МРОТ. Соответственно, кадровый голод как вторая причина не дает возможности педагогам работать на одну ставку. Люди работают и на полторы, и на две ставки. Они занимаются проверкой тетрадей, и заниматься контролем соцсетей — это просто неимоверная нагрузка, которая ляжет на педагога. Здесь уже либо проверять тетрадки, либо следить за соцсетями. Тем более, я понимаю, что в соцсетях сегодня проходит, наверное, 80% жизни. Но факторов несколько. Помимо всего того, что я уже назвала, есть еще постановление министерства образования, в котором мы можем потребовать от педагога только пять документов. Контроль соцсетей не является ни документом, ни адекватной дополнительной нагрузкой, которая будет как-то ещё и оплачиваться. Естественно, этого не будет. В какой-то мере классные руководители отслеживают ситуацию с помощью детей. Конечно, этим должны заниматься специалисты, которые только этим и занимаются. Это должно быть под контролем ФСБ. Такие вещи должны выявляться компетентными органами, а дальше мы уже, безусловно, отработаем. Далее — это работа классного руководителя».

Учитель русского языка и литературы Печорской школы №3 Евгения Пономаренко считает, что для педагогов действительно важно периодически просматривать тот контент, который публикуют их ученики в своих социальных сетях. Однако постоянный мониторинг за активностью подростков в интернете должны вести их родители, убеждён педагог.

«Идея, конечно, очень хорошая. Но мне кажется, что возложить эту ответственность нужно не только на педагогов, а прежде всего на родителей, потому что это их дети, которые могут подвергнуться опасности. В этом вопросе стоит привлечь специалистов, например, Роскомнадзор. Понимаете, если учителя будут мониторить социальные сети, то это будет происходить в их личное время. Если что-то действительно выходит за рамки, то стоит обратить на это внимание, поскольку ученики часто добавляют учителей в друзья в сети "ВКонтакте" и ведут свои каналы в Telegram. Безусловно, на это стоит обращать внимание. Однако полностью контролировать 25 детей достаточно сложно. Хочется, чтобы не только учителя занимались этим, но и все остальные. Кроме того, учителя имеют свои семьи и детей, и они тоже несут ответственность за свою жизнь и время».

Депутат Псковской городской Думы и многодетный отец Денис Иванов убеждён, что рассказывать о вреде и недопустимости буллинга школьникам должны именно их родители. Перекладывать такую важную воспитательную функцию на педагогов, по его мнению, абсолютно не правильно.

«Чем лучше учителя знают своих учеников, тем это лучше для всех. Но в целом воспитанием должны заниматься родители. Учителей часто грузят этой ответственностью, но у них тоже есть свои дети, они такие же люди. Поэтому, по большому счету, я всегда придерживался мнения, что всё воспитание должно лежать исключительно на родителях, а не перекладываться на кого-то другого, на учителей или еще кого-то. Всё воспитание происходит в семье. Поэтому, уважаемые родители, будьте бдительны. Всё познаётся только в поступках. Если вы, грубо говоря, курите, это не значит, что родитель может курить, а подростку нельзя. Я всё время говорю: если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь не курили, значит, и вам не следует курить. Только так».

Арбитражной управляющей Ульяне Михайловой, как работающей многодетной маме, идея о том, что заниматься мониторингом социальных сетей школьников будут образовательные учреждения, — пришлась по душе. Однако она убеждена, что выполнять эту контролирующую функцию должен точно не классный руководитель.

«Я считаю, что это правильно. Возьмем мою ситуацию: я — работающая мама, а таких, как я, — большинство в стране. Я не имею адекватной возможности бросить всё и оторваться от зарабатывания куска хлеба, обеспечения коммунальных услуг и текущих сборов в школах и детских садах. Не могу брать на себя эту ответственность, развивать себя в ту сторону, чтобы эффективно отслеживать активность моих детей в соцсетях, — это очень сложно. Безусловно, у меня это не очень хорошо получается, и у родителей это тоже не очень хорошо получится. Я считаю, это будет плюсом, если учителя будут контролировать, как себя ведут дети в социальных сетях, но только если это будет сделано за счёт дополнительных государственных возможностей. Главное, знаете, не перегнуть палку. Понравится ли это большинству? Конечно, нет. И уж тем более это не понравится подросткам, потому что в сегодняшней среде даже оторвать несовершеннолетнего от гаджетов и отправить с собой на дачу или решать какие-то хозяйственные вопросы — это очень сложно. Этот вопрос первого негативного реагирования, пока не окрепнет психика и не привыкнет к контролю, тоже нужно учитывать. Платите педагогу 150 000 рублей в месяц, 250 000 рублей в месяц, и можете навязывать ему ещё дополнительные функции. Если навязывать педагогу обязанности классного руководителя — то только за деньги, а не добавляя огромное количество ответственности и не оценивая её. За что он ещё отвечает? Вы же понимаете, что есть предел ответственности, предел времени и предел возможностей у любого работника, особенно у педагога или воспитателя».

Семейный психолог Руслана Скородумова сама является мамой трёх детей и не понаслышке знает, как не хватает времени у родителей. Однако она убеждена, что любые негативные проявления в школе происходят тогда, когда ребенку плохо, а разобраться в причине такого морального состояния должен именно родитель. Руслана Скородумова не считает мониторинг социальных сетей эффективным методом борьбы с деструктивным поведением школьников.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Если в школе происходит буллинг, это системная проблема всего класса. Здесь нужно работать с классом. Ко мне часто приходят дети: либо свидетели, либо те, кто участвует в буллинге — как агрессоры, так и жертвы. И я родителям говорю то же самое: гораздо более эффективно работать с классом. Проблема буллинга затрагивает абсолютно весь класс. Не только жертва страдает, ведь свидетели испытывают огромный страх оказаться на месте жертвы и ходят в школу с тревогой. А тревога и познавательная активность — это антагонисты. Если в школе происходит буллинг, то гораздо эффективнее решать проблему буллинга, чем просто контролировать социальные сети. Я не говорю о том, что контролировать их не нужно — это необходимо. Но школа также может развиваться и в этом направлении».

В сегодняшней программе представители сферы образования и наши эксперты делились мнениями о том, может ли контроль педагогов за соцсетями помочь решить проблему деструктивного поведения школьников. Как это чаще всего и бывает, мнения наших спикеров разделились. Некоторые назвали идею мониторить соцсети школьников на предмет деструктивного контента полезной. Были и те, кто считает контроль социальных сетей и контента, который туда выкладывают подростки, одной из воспитательных функций родителей, а не школы. Однако ни один из наших собеседников не считает хорошей идеей возлагать мониторинг интернет-активности школьников на плечи педагогов. Сегодня на школьных учителей лежит и без того огромное количество задач (от преподавания предмета до ведения отчетности и организации внеклассной работы), при этом зарплаты зачастую этой нагрузке не соответствуют. Сложно представить и технический аспект организации мониторинга активности школьников в сети — чаще всего подростки общаются в закрытых группах и чатах, в которые нет доступа взрослым. Будь то родители или педагоги. Очевидно, что подобное «навешивание» дополнительных обязанностей на учителей — скорее усугубит проблему нехватки педагогических кадров, став той соломинкой, которая переломит спину верблюду.

Александра Братчикова