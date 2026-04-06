Полиция провела проверку по факту ненадлежащего содержания гусыни и собак в порховской деревне

Сотрудники отдела МВД России «Порховский» по факту ненадлежащего содержания животных в деревне Деревково Порховского муниципального округа провели проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки участковые уполномоченные полиции в полном объеме, с учетом всех сложившихся обстоятельств, собрали материал по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных» и передан в комитет по ветеринарии Псковской области для принятия решения в соответствии с законодательством.

Как выяснилось ранее, в приют поступил звонок о ненадлежащем содержании животных. Волонтерам удалось спасли трех собак и одну гусыню. В дальнейшем выяснилось, что животные умирали от голода.

Сама хозяйка демонстрировала активистам тела погибших животных и показала ужасающие условия, в которых существовали выжившие. Стороны договорились: часть животных волонтеры забирают с собой, а для оставшихся оставляют корм. Однако, как рассказали специалисты приюта, на этом история со спасением не закончилась.

Позднее в приюте для животных «Лесопилка» сообщили, что нерадивые хозяева пытались вернуть бедолаг себе, однако благодаря поддержке жителей деревни и грамотной работе полиции волонтерам удалось оставить питомцев в комфортных условиях.