 
Общество

«Из шести собак осталось трое, из домашних птиц — одна гусыня»: животных спасли в Порховском округе. ВИДЕО

0

Трех собак и одну гусыню спасли в Порховском муниципальном округе. Звонок от неравнодушных людей поступил в приют для животных «Лесопилка». По словам очевидцев, собак и домашних птиц содержали в ужасных условиях, животные умирали от голода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в зооприюте. 

Фото здесь и видео далее: приют для животных «Лесопилка» / «ВКонтакте»

В ходе звонка приют выяснил, что из домашней птицы остался только один гусь, а из шести собак — только три, и «те качаются от голода». Местный приют остался равнодушен, аргументируя свой отказ тем, что они берут только уличных животных.

 

«Желание забыть этот звонок невероятное. Но как? Там же уже есть те, кто умер от голода. Мы понимаем, что почти в каждой деревне есть такие дома, где страдания животных — это нормально. Но знать точный адрес и не отреагировать невозможно», — отметили в «Лесопилке». 

  

В итоге приют принял новых жильцов: бесхвостую и тощую гусыню Марту, старого худого пса и молодого пса с обмороженными ушами и недобором веса, которым волонтеры подбирают имена. 

 

«На месте остался еще один песик. Ни за что не подпускал к себе. Соседи тоже не могли его всю зиму отцепить — кидался. Ему оставлено много корма. Кошкам тоже. С соседями на связи. Ситуацию не отпускаем», — заверили в приюте. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026