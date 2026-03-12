«Из шести собак осталось трое, из домашних птиц — одна гусыня»: животных спасли в Порховском округе. ВИДЕО

Трех собак и одну гусыню спасли в Порховском муниципальном округе. Звонок от неравнодушных людей поступил в приют для животных «Лесопилка». По словам очевидцев, собак и домашних птиц содержали в ужасных условиях, животные умирали от голода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в зооприюте.

Фото здесь и видео далее: приют для животных «Лесопилка» / «ВКонтакте»

В ходе звонка приют выяснил, что из домашней птицы остался только один гусь, а из шести собак — только три, и «те качаются от голода». Местный приют остался равнодушен, аргументируя свой отказ тем, что они берут только уличных животных.

«Желание забыть этот звонок невероятное. Но как? Там же уже есть те, кто умер от голода. Мы понимаем, что почти в каждой деревне есть такие дома, где страдания животных — это нормально. Но знать точный адрес и не отреагировать невозможно», — отметили в «Лесопилке».

В итоге приют принял новых жильцов: бесхвостую и тощую гусыню Марту, старого худого пса и молодого пса с обмороженными ушами и недобором веса, которым волонтеры подбирают имена.