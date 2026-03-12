«Из шести собак осталось трое, из домашних птиц — одна гусыня»: животных спасли в Порховском округе. ВИДЕО

Трех собак и одну гусыню спасли в Порховском муниципальном округе. Звонок от неравнодушных людей поступил в приют для животных «Лесопилка». По словам очевидцев, собак и домашних птиц содержали в ужасных условиях, животные умирали от голода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в зооприюте.
Фото здесь и видео далее: приют для животных «Лесопилка» / «ВКонтакте»
В ходе звонка приют выяснил, что из домашней птицы остался только один гусь, а из шести собак — только три, и «те качаются от голода». Местный приют остался равнодушен, аргументируя свой отказ тем, что они берут только уличных животных.
В итоге приют принял новых жильцов: бесхвостую и тощую гусыню Марту, старого худого пса и молодого пса с обмороженными ушами и недобором веса, которым волонтеры подбирают имена.