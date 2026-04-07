Молодёжный центр Пскова провёл шесть репетиций Бала Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Пары под руководством хореографа Анастасии Саар за короткое время успели выучить 7 танцев: марш «День Победы», кадриль «Брянская улица», «Смуглянка», русский лирический, «Журавли», кадриль «Гармошка фронтовая» и краковяк.

«Каждое занятие проходит в дружеской атмосфере, так что учиться новому совсем не страшно. Только движения становятся увереннее, а подготовка к событию всё интереснее», - рассказали в молодёжном центре.