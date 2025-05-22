Культура

Более 900 человек смогли потанцевать на Балу Победы в Пскове

Третий молодёжный Бал Победы состоялся 20 мая в парке реки Псковы. На мероприятии собрались более 900 человек, включая 52 танцующих пары, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В молодежном центре рассказали, что под живую музыку военного духового оркестра псковского спецназа, которым руководит Владислав Гущин, молодые люди исполнили яркие танцевальные номера, которые готовили вместе с хореографом Анастасией Саар в течение двух месяцев. Особо запомнился танец «Московская кадриль», который стал частью акции «Синий платочек», посвящённой вкладу женщин в Победу.

Гости бала не только наслаждались танцами, но и участвовали в разнообразных активностях. Они слушали стихи и песни в исполнении талантливых псковичей, делали фото в фотозоне музея «Вперёд в СССР», писали письма, плели маскировочные сети и делали блиндажные свечи вместе с АНО «Альфа». Также была организована выставка археологических находок поискового отряда «Обелиск», а желающие могли попробовать себя в управлении дронами с центром военно-спортивной подготовки «Воин». Особое внимание заслужила зона горячего питания, организованная сервисом «доМеста» и рестораном «Карл Фридрих»: гости безвозмездно могли подкрепиться горячим супом, ароматным чаем, кофе со специями и полевой кашей.

По словам Марии Каменской, организатора мероприятия, Бал Победы стал завершающим событием проекта «Связь поколений», который проходил в течение трёх месяцев.

«Этот проект объединил молодёжь и старшее поколение, позволил нам вспомнить о подвигах наших прадедов и сохранить память о Великой Победе», — отметила она.