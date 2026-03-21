 
Культура

В Пскове стартовала подготовка к балу Победы: первая репетиция объединила любителей истории и танцев

0

Первая репетиция в рамках подготовки к балу Победы проходит в Пскове. Событие объединило любителей истории и бальных танцев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Мероприятие прошло в Колледже искусств под чутким руководством хореографа-постановщика Анастасии Саар. Участники погрузились в атмосферу 40‑х годов XX века и сделали первый шаг на пути к воссозданию традиций эпохи.

В ходе репетиции участники познакомились друг с другом и с программой подготовки, отработали базовые элементы танцев, характерных для середины XX века, получили рекомендации от хореографа по технике исполнения и манере держаться на паркете, а также обсудили график дальнейших репетиций и ключевые моменты подготовки к балу.

«Сегодня мы заложили фундамент будущего праздника. Вижу большой энтузиазм у ребят — это главное. Впереди много работы, но старт получился вдохновляющим», — поделилась впечатлениями хореограф-постановщик Анастасия Саар.
 

Бал Победы — городское мероприятие, открытое для всех гостей. Оно проходит в рамках проекта «Связь поколений», а участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Напомним, в прошлом году мероприятие собрало более 900 человек, включая 52 танцующих пары.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026