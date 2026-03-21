В Пскове стартовала подготовка к балу Победы: первая репетиция объединила любителей истории и танцев

Первая репетиция в рамках подготовки к балу Победы проходит в Пскове. Событие объединило любителей истории и бальных танцев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в Колледже искусств под чутким руководством хореографа-постановщика Анастасии Саар. Участники погрузились в атмосферу 40‑х годов XX века и сделали первый шаг на пути к воссозданию традиций эпохи.

В ходе репетиции участники познакомились друг с другом и с программой подготовки, отработали базовые элементы танцев, характерных для середины XX века, получили рекомендации от хореографа по технике исполнения и манере держаться на паркете, а также обсудили график дальнейших репетиций и ключевые моменты подготовки к балу.

«Сегодня мы заложили фундамент будущего праздника. Вижу большой энтузиазм у ребят — это главное. Впереди много работы, но старт получился вдохновляющим», — поделилась впечатлениями хореограф-постановщик Анастасия Саар.

Бал Победы — городское мероприятие, открытое для всех гостей. Оно проходит в рамках проекта «Связь поколений», а участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Напомним, в прошлом году мероприятие собрало более 900 человек, включая 52 танцующих пары.