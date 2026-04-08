Первая сессия Псковского областного Собрания состоялась 32 года назад

8 апреля региональный парламент отмечает «день рождения» - в этот день 32 года назад прошла первая сессия Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: Псковской областное Собрание депутатов

Председателем Собрания первого созыва был избран Юрий Шматов. В депутатский корпус, состоящий из 21 народного избранника, входили представители органов власти, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, предпринимателей.

«Нормативную правовую базу депутаты первых созывов формировали буквально с нуля, полагаясь не столько на опыт, сколько на здравый смысл. В переломное время пришлось выстраивать новую систему органов власти, создавать политические, экономические и общественные институты. Основы, заложенные десятилетия назад, стали надёжным фундаментом нашего современного общества», - дал оценку деятельности своих предшественников председатель Собрания действующего созыва Александр Котов.
 

Спикер Собрания отметил, что отличием работы законодательного органа является коллегиальность принимаемых решений, поиск компромисса и умение выстраивать командную работу в тандеме с исполнительной властью.

Шматов Юрий Анисимович

Первый председатель Псковского областного Собрания депутатов, депутат четырех созывов регионального парламента (1994-2011 гг.).

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

