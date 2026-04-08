Первая сессия Псковского областного Собрания состоялась 32 года назад

8 апреля региональный парламент отмечает «день рождения» - в этот день 32 года назад прошла первая сессия Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.
Фото здесь и далее: Псковской областное Собрание депутатов
Председателем Собрания первого созыва был избран Юрий Шматов. В депутатский корпус, состоящий из 21 народного избранника, входили представители органов власти, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, предпринимателей.
Спикер Собрания отметил, что отличием работы законодательного органа является коллегиальность принимаемых решений, поиск компромисса и умение выстраивать командную работу в тандеме с исполнительной властью.
