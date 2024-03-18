Политика

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — первый созыв (1994 — 1998). ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собрание», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 марта. Это серия из 7 программ, посвященных 30-летию Псковского областного Собрания: 1 программа — один созыв.

Сегодня, 19 марта, гостями первого выпуска стали депутаты регионального парламента 1-го созыва Геннадий Бубнов и Владимир Шлюнько. Ведущий программы Александр Савенко поговорил с ними об истории областного Собрания, как в 1994 году начинал работу первый созыв, каким он был и насколько сложные задачи стояли перед депутатами.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».