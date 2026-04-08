Псков получил статус городского округа

Наименование муниципального образования «Город Псков» официально заменено на городской округ «Город Псков», следует из опубликованной информации на сайте управления Минюста России по Псковской области.

Таким образом Минюст зарегистрировал решение Псковской городской Думы от 20 марта 2026 года № 708 «О внесении изменений в Устав муниципального образования „Город Псков“».

Кроме того, в Устав добавлена сокращённая форма наименования — ГО «Город Псков».

Изменения приняты с целью привести наименование муниципалитета в соответствие с требованиями Федерального закона от 20.03.2025 № 33‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Закона Псковской области от 28.02.2005 № 419‑ОЗ «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований».

Текст решения Псковской городской Думы размещён на портале Министерства юстиции РФ «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные сведения внесены в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации.