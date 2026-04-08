 
Общество

Псков получил статус городского округа

0

Наименование муниципального образования «Город Псков» официально заменено на городской округ «Город Псков», следует из опубликованной информации на сайте управления Минюста России по Псковской области.

Таким образом Минюст зарегистрировал решение Псковской городской Думы от 20 марта 2026 года № 708 «О внесении изменений в Устав муниципального образования „Город Псков“».

Кроме того, в Устав добавлена сокращённая форма наименования — ГО «Город Псков».

Изменения приняты с целью привести наименование муниципалитета в соответствие с требованиями Федерального закона от 20.03.2025 № 33‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Закона Псковской области от 28.02.2005 № 419‑ОЗ «О границах и статусе действующих на территории области муниципальных образований».

Текст решения Псковской городской Думы размещён на портале Министерства юстиции РФ «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные сведения внесены в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации.

 

 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026