Роспотребнадзор упростил регистрацию для псковичей и великолучан в исследовании популяционного иммунитета

В Псковской области осталось два дня до окончания исследования популяционного иммунитета, сообщили в пресс‑службе управления Роспотребнадзора по Псковской области. Жители Пскова всех возрастов и дети из Великих Лук могут бесплатно оценить состояние своей иммунной системы — принять участие в тестировании на антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, коклюшу и вирусным гепатитам А, В, С, Е.

Процедура регистрации для участия в исследовании максимально упрощена. Людям старше 70 лет предварительная онлайн‑регистрация не требуется: достаточно прийти в один из пунктов сдачи крови с паспортом или свидетельством о рождении ребёнка.

Остальным участникам нужно пройти короткое онлайн‑анкетирование — после этого можно сразу отправляться в любой удобный пункт в часы его работы и сдавать кровь, без ожидания подтверждения и получения индивидуального ID.

Адреса пунктов сдачи крови

Великие Луки

Взрослые

  • Филиал «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы (поликлиника №1). Адрес: ул. Пионерская, д. 10. Время работы: пн–пт: 8:00–19:00.
  • Филиал «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы (поликлиника №2). Адрес: ул. Дружбы, д. 11. Время работы: пн–пт: 8:00–18:00.
  • Филиал «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы (поликлиника №3). Адрес: Великолукский район, д. Золотково, д. 2.  Время работы: пн–пт: 8:00–15:00.

Дети

  • Детская областная клиническая больница, филиал «Великолукский». Адрес: ул. Льва Толстого, д. 12. Время работы: пн–пт: 8:00–19:00.

Псков

Взрослые

  • Псковская городская поликлиника, подразделение №1. Адрес: ул. Кузнецкая, д. 19. Время работы: пн–пт: 8:00–19:00 (перерывы: 10:30–11:00, 14:00–14:30, 16:30–17:00).
  • Псковская городская поликлиника, подразделение №2. Адрес: ул. Коммунальная, д. 23. Время работы: пн–пт: 8:00–12:00 (перерыв: 10:30–11:00).
  • Псковская городская поликлиника, подразделение №3. Адрес: ул. Индустриальная, д. 8. Время работы: пн–пт: 8:00–12:00 (перерыв: 10:00–10:30).
  • Псковская городская поликлиника, подразделение №4. Адрес: ул. Кузбасской Дивизии, д. 22б, корпус Б. Время работы: пн–пт: 8:00–11:00.
  • Псковская межрайонная больница. Адрес: ул. Школьная, д. 24. Время работы: пн–пт: 13:30–20:00.

Дети:

  • Псковская детская городская поликлиника. Адрес: ул. Шестака, д. 4. Время работы: пн–пт: 8:00–20:00.
  • Псковская детская городская поликлиника. Адрес: ул. Кузнецкая, д. 21. Время работы: пн–пт: 8:00–20:00.
  • Детская областная клиническая больница, отделение спортивной медицины. Адрес: Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11а. Время работы: пн–пт: 8:00–19:00.
 
Напоминаем, что с 30 марта по 11 апреля Роспотребнадзор проводит бесплатное тестирование жителей Пскова и Великих Лук на антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, коклюшу и вирусным гепатитам А, В, С, Е.

Для участия в исследовании с собой необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

