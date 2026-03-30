Жители Псковской области могут пройти бесплатное исследование популяционного иммунитета

В Псковской области началось исследование популяционного иммунитета, принять участие в котором может любой желающий житель региона. О том, как организован проект и какие инфекции будут протестированы, рассказал врач-эпидемиолог, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как пояснил специалист, проект подразумевает три ключевых направления: серологическое, иммунологическое и эпидемиологическое.

«Серологический анализ включает в себя поиск конкретных антител к конкретному антигену. То есть на каждый возбудитель, будь то вирус, бактерия или грибок, у человека есть свои специфические защитники – антитела, иммуноглобулины G, которые нас защищают», – объяснил Илья Франченко.

Особенностью эпидемиологической части станет ее репрезентативность: исследование охватит всю Псковскую область. В рамках выборки планируется обследовать 1,5 тысячи человек в городе Пскове и 500 человек в Великих Луках.

«После этого через определенные сложные формулы будут сделаны выводы, что данные исследования можно будет применить на всю Псковскую область, то есть охватить почти все наше население», – добавил эпидемиолог.

Серологическое исследование же включает в себя нахождение специфических антител: «Это получается, как ключ к замочку, каждая инфекция – свой ключик. Инфекция – это замочек, ключик – это наши антитела. Их будут находить качественно и самое главное – количественно. Это именно защитный титр антител».

Организатором мониторинга выступает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, подведомственный Федеральной службе Роспотребнадзора.

Для удобства жителей организовано 12 точек забора венозной крови на базе региональных медицинских организаций: восемь в Пскове и четыре в Великих Луках. Важно отметить, что присоединиться к проекту может любой доброволец. «Мы обязательно информируем о добровольном согласии, волонтера ознакомят с процедурой. Забор крови начнется только после подписания», – подчеркнул Илья Франченко.

После взятия биоматериал направят в региональный центр гигиены и эпидемиологии для пробоподготовки, а затем отправят в НИИ Пастера в Санкт-Петербург, где непосредственно проведут исследования и определят уровень антител к значимым инфекциям.

В рамках анализа рассмотрят актуальные инфекции как для региона, так и для всей России. К ним относятся: корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, гепатиты А, В, С, и Е. Помимо этого, проект коснется исследования клеточного иммунитета.

«Это уже не молекулы, как иммуноглобулин, а целые клетки – Т и В-лимфоциты, – которые тоже нас защищают. У нас есть внешние угрозы: вирусы, бактерии. Но есть и внутренние враги — раковые опухолевые клетки, которые постоянно возникают, и это нормальный процесс. Иммунные клетки быстро с ними борются, фагоцитируют, разрушают их, не давая развиться опухоли», — отметил врач.

Такой скрининг позволит выявить скрытый иммунодефицит на самых ранних стадиях, когда внешние проявления еще отсутствуют.