В Госдуме рассказали, могут ли родители забирать заработанные детьми деньги

Подростки по Трудовому кодексу РФ вправе с 14 лет подрабатывать, а также могут самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Заработанные деньги несовершеннолетним ребенком в возрасте от 14 до 18 лет - это собственность ребенка, и он имеет право ими распоряжаться», - сказал Нилов, отвечая на вопрос, должен ли подросток согласовывать траты заработанных денег с родителями.

Депутат напомнил, что в России в соответствии с Трудовым кодексом разрешено работать с 14 лет, однако до 16 лет подработки возможны исключительно с согласия родителей, пишет ТАСС. Нилов подчеркнул, что российским законодательством в отношении труда несовершеннолетних установлены дополнительные ограничения. «Не должно быть это все в ущерб учебе и в ущерб здоровью», - отметил он.

Согласно статье 26 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние с 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком и стипендией, совершать мелкие бытовые сделки, принимать простые подарки, а также тратить деньги, которые родители выдали им на карманные расходы или свободное распоряжение. 

