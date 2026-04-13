54% псковских компаний оплачивают сотрудникам обучение — опрос

Курсы за счет предприятия уже стали базовым стандартом; чаще всего в пакете C&B работодатели предоставляют персоналу корпоративное обучение — его предлагают 54% компаний. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. Опрос проводился с 2 марта по 7 апреля.

Подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия делят второе место (по 51%). Получить материальную помощь в сложных жизненных ситуациях имеет возможность персонал 43% организаций. 3 из 10 работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на сотовую связь и интернет.

Полисы добровольного медицинского страхования оплачивает каждый четвертый наниматель (26%). Компенсацию за занятия фитнесом предоставляют 16% организаций. Несколько дополнительных дней к отпускам 15% работодателей. 13% компаний предоставляют льготные путевки. В 10% организаций сотрудники имеют возможность воспользоваться консультациями корпоративных психологов, финансистов и юристов. Здоровье работников становится корпоративной ответственностью, компании не просто лечат, а пытаются влиять на образ жизни сотрудника и предотвращать выгорание.