Сергей Вострецов: Опросы о скучности профессий не отражают истинную ценность труда

По мнению россиян в 2026 году, лидерами рейтинга «скучных» профессий стали охранник (12%), бухгалтер (9%) и продавец (6%). В список также попали библиотекарь, архивариус, вахтер и сторож, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

Он отметил, что профсоюзы всегда стояли и стоят на защите достоинства любого честного труда. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ последовательно отстаивает права работников всех сфер — от охраны и бухгалтерии до торговли и сферы услуг.

«Опросы, называющие одни профессии скучными, а другие — якобы престижными, чаще всего отражают не истинную ценность труда, а сиюминутные стереотипы и настроения общества. Охранник, который обеспечивает безопасность людей и имущества, бухгалтер, отвечающий за финансы компании и своевременную выплату зарплат тысячам работников, продавец, ежедневно помогающий сотням покупателей решать их задачи — это те самые люди, без которых не может нормально функционировать ни одно предприятие, ни один магазин, ни одно учреждение. В СОЦПРОФ мы каждый день работаем с реальными проблемами этих специалистов: низкой заработной платой, вынужденными переработками, недостаточными условиями труда и слабым социальным пакетом», - прокомментировал Сергей Вострецов.

По его мнению скука появляется в тех профессиях, где труд недостаточно ценится и нет достойной оплаты труда.

«Скука появляется не от самой профессии, а там, где труд недостаточно ценится, где нет достойной оплаты, перспектив карьерного роста и уважения со стороны общества и работодателей. Настоящая проблема заключается именно в недооценённости важнейших для страны профессий. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считает своим приоритетом борьбу за то, чтобы каждый работник — будь то охранник, бухгалтер, продавец, библиотекарь или специалист любой другой сферы — получал справедливую оплату труда, имел возможности для профессионального развития и мог с гордостью говорить о своей работе. Труд — это не развлечение и не шоу, а фундамент жизни человека и всей страны. Уважение к человеку труда должно быть безусловным, независимо от того, насколько рутинной или яркой кажется его деятельность со стороны. Только в этом случае мы сможем построить сильную экономику и сплочённое общество, где каждый гражданин чувствует себя нужным, защищённым и востребованным», - добавил Сергей Вострецов.



СОЦПРОФ призывает общество отказаться от поверхностных ярлыков и сосредоточиться на реальной поддержке человека труда: создании достойных условий работы, повышении престижа рабочих и служащих профессий, признании их вклада в развитие страны. Профсоюзы СОЦПРОФ продолжат активно защищать права работников всех отраслей, продвигать принципы справедливой оплаты и социального партнёрства. Потому что каждый честный труд заслуживает уважения, а каждый человек труда — надёжной защиты и поддержки.