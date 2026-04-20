 
Общество

За полтора месяца псковские росгвардейцы изъяли более 50 боеприпасов

С 13 марта по 19 апреля сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 18 проверок сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

В ходе контрольных мероприятий выявлено 9 административных правонарушений. По результатам проверок изъято 20 единиц оружия и более 50 боеприпасов.

Центр лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия о важной процедуре: если у вас истекает срок разрешения на хранение и ношение оружия, необходимо подать документы для перерегистрации за 30 суток до окончания действия разрешения.

Сделать это можно удобным способом — через портал государственных услуг.

