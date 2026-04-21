 
Общество

Рособрнадзор опубликовал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026

Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году разрешат приносить с собой черную ручку и паспорт, лекарства, перекус и бутылку воды. Об этом говорится в рекомендациях Рособрнадзора.

Согласно документу, на рабочем столе экзаменуемого помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности, а также разрешенные средства обучения по отдельным предметам.

В частности, на экзаменах по биологии, географии и химии допускается непрограммируемый калькулятор, на математику можно взять линейку без справочной информации. А на ЕГЭ по физике можно использовать и линейку, и непрограммируемый калькулятор.

Участникам экзамена по литературе разрешено пользоваться орфографическим словарем, предоставленным не месте проведения экзамена или образовательной организацией; при этом использование личных словарей не рекомендуется.

Кроме того, при необходимости экзаменуемые могут взять с собой лекарства, еду, питьевую воду, а также специальные технические средства — для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пишет РБК

Все остальные личные вещи должны быть оставлены в специально выделенной зоне до прохождения контроля с использованием стационарного или переносного металлоискателя.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году — с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. На выходные дни экзаменов не запланировано.

