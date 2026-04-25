Ярмарка «Весна-2026» стартует в Великих Луках

Универсальная ярмарка «Весна-2026» проходит сегодня в Великих Луках.
Посетители смогут пройти на ярмарку по следующим адресам:
- улица Некрасова, у дома №10;
- проспект Ленина, у дома №22;
- улица Пионерская, у дома №7/1;
- улица Пушкина, у дома №4/2;
- площадь Ленина, у дома №3.
Напомним, в связи с проведением ярмарки в центральной части города введут существенные ограничения для автомобилистов. Движение транспорта и парковка (за исключением машин со спецпропусками) запретят в несколько этапов. Также в период проведения ярмарки запретят розничную продажу алкогольной продукции на площади Владимира Ленина, прилегающих территориях и ряде улиц.
Также в расписания автобусов внесут изменения.