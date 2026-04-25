 
Общество

Ярмарка «Весна-2026» стартует в Великих Луках

0

Универсальная ярмарка «Весна-2026» проходит сегодня в Великих Луках.

Изображение: администрация Великих Лук

Посетители смогут пройти на ярмарку по следующим адресам:

  • улица Некрасова, у дома №10;
  • проспект Ленина, у дома №22;
  • улица Пионерская, у дома №7/1;
  • улица Пушкина, у дома №4/2;
  • площадь Ленина, у дома №3.

Напомним, в связи с проведением ярмарки в центральной части города введут существенные ограничения для автомобилистов. Движение транспорта и парковка (за исключением машин со спецпропусками) запретят в несколько этапов. Также в период проведения ярмарки запретят розничную продажу алкогольной продукции на площади Владимира Ленина, прилегающих территориях и ряде улиц.

Также в расписания автобусов внесут изменения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026