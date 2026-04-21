Расписание великолукских автобусов изменят на время проведения ярмарки

В период проведения весенней ярмарки, 25 апреля с 6:00 до 16:00, в расписания автобусов внесут изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Маршрут №15 «Мебельный комбинат — Булынино» будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.

Маршрут №3 «ЖБК — Магистральный» рейсы в 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40 от ЖБК будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина).

Маршрут №126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово» рейс в 8:05 будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина).

Напомним, в связи с подготовкой и проведением ярмарки в центральной части города введут существенные ограничения для автомобилистов.