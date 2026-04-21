 
АвтоМир

Расписание великолукских автобусов изменят на время проведения ярмарки

0

В период проведения весенней ярмарки, 25 апреля с 6:00 до 16:00, в расписания автобусов внесут изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Маршрут №15 «Мебельный комбинат — Булынино» будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.

Маршрут №3 «ЖБК — Магистральный» рейсы в 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40 от ЖБК будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина).

Маршрут №126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово» рейс в 8:05 будет следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без остановки Драмтеатр и заезда на площадь Ленина).

Напомним, в связи с подготовкой и проведением ярмарки в центральной части города введут существенные ограничения для автомобилистов. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026