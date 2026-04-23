Псковская областная больница представила проект по трудоустройству лиц с инвалидностью

На панельной дискуссии в рамках национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» представители Псковской областной клинической больницы презентовали проект наставничества и маршрутизации трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ, сообщили на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Псковской областной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте»

Проект презентовали заместитель главного врача Екатерина Астафьева и специалист организационно-методического отдела Мария Минина. 

«Речь шла не только о социальной поддержке, но и о практическом решении кадрового дефицита. При правильной адаптации такие сотрудники становятся надёжными и мотивированными членами команды», - рассказали в ПОКБ.

Участники дискуссии — от Центра занятости до образовательных организаций — сошлись во мнении: «Только комплексный подход обеспечит реальную инклюзию на рынке труда».

ПОКБ продолжает развивать инклюзивные практики и делиться опытом.

ХI псковский чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» проходит в Псковской области с 21 по 26 апреля. 

