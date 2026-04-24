Антон Мороз: Реготделение РВИО приложит все усилия, чтобы псковичи знали историю

Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества будет максимально поддерживать памятные даты, установленные в Псковской области. Это нужно не только жителям региона, но и приезжим, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«РВИО и наше реготделение проводят активную работу. Памятные даты, которые установлены в Псковской области, будут поддержаны. РВИО будет максимально находиться в информационном поле и подключаться к организации мероприятий в рамках памятных дат, чтобы они активно шли в массы. Нужно, чтобы максимальное количество людей, особенно приезжающие, которые с удовольствием погружаются в культуру и историю Псковской области, было в этом задействовано. РВИО будет принимать в этом активнейшее участие», – сказал Антон Мороз.

По его мнению, историческая память важна для абсолютно каждого гражданина. «Любой приличный гражданин и житель области должен уделять этому особое внимание».

Напомним, сегодня написали «Диктант Победы» в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и на других площадках по всему миру.