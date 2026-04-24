«Диктант Победы» написали в Музее истории оккупации Псковской области

«Диктант Победы» пишут сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия», член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, депутаты гордумы Юрий Бурлин, Алексей Форш, Наталья Юрченко, региональный координатор партийного проекта «Историческая память, секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов, участники предварительного голосования «Единой России» Михаил Каратыш и Станислав Пугач.

Сначала участникам мероприятия провели экскурсию по Музею истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Гостям рассказали об истории музея и самых вопиющих случаях геноцида советских жителей. Завершилась экскурсия минутой молчания в дань памяти погибшим.

«В восьмой раз проводится международная акция "Диктант Победы". Эта акция призвана своим действом вспомнить нашу историю, вспомнить подвиг тех людей, которые дали жизнь нашим отцам, дедам и нашему развитию. Эта акция знаменует основные знаковые события Великой Отечественной войны. Мы помним всех наших ветеранов, мы помним все основные вехи и все основные события Великой Отечественной войны. И значимая цель этой акции– передать эти знания нашему молодому поколению, нашей молодежи, чтобы они ее продолжили и продолжали чтить память наших отцов и дедов», - сказал Валерий Филимонов.

После состоялась акция «Письмо Герою». Участники мероприятия на специальных бланках написали письма участникам специальной военной операции. Письма складывались в треугольники, как во времена Великой Отечественной войны. Затем «Почта России» передаст эти письма на фронт.

В 12:00, после вводного инструктажа, начался сам диктант.