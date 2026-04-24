«Диктант Победы» написали в Музее истории оккупации Псковской области

«Диктант Победы» пишут сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия», член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, депутаты гордумы Юрий Бурлин, Алексей Форш, Наталья Юрченко, региональный координатор партийного проекта «Историческая память, секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов, участники предварительного голосования «Единой России» Михаил Каратыш и Станислав Пугач.
Сначала участникам мероприятия провели экскурсию по Музею истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Гостям рассказали об истории музея и самых вопиющих случаях геноцида советских жителей. Завершилась экскурсия минутой молчания в дань памяти погибшим.
После состоялась акция «Письмо Герою». Участники мероприятия на специальных бланках написали письма участникам специальной военной операции. Письма складывались в треугольники, как во времена Великой Отечественной войны. Затем «Почта России» передаст эти письма на фронт.
В 12:00, после вводного инструктажа, начался сам диктант.